Primaria sectorului 1: Toate lucrarile de la Sectia de Terapie Intensiva de la Spitalul de Arsi au fost facute la cererea si cu avizul autoritatilor medicale. Vlad Voiculescu a publicat lista cu lucrarile pe care Primaria sectorului 1 trebuia sa le faca

"Ministerul Sanatatii, prin Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, comunica la data de 2 august 2016 lista de lucrari ce trebuie executate la sectia ATI, dupa cum urmeaza: montarea de aer conditionat tip statie centrala, igienizarea saloanelor de ATI (pereti, plafoane, pardoseli), reabilitarea retelei electrice la necesitatile compartimentului de ATI, montarea usilor glisante, cu senzor, la intrarea in saloane si dotarea cu statie centrala de monitorizare a fiecarui salon ATI. Fostul Ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, trimite la 25 august 2016 acceptul pentru propunerile de lucrari. Mentionam ca analizele realizate de catre Spitalul de Arsuri (beneficiarul lucrarii) au fost asumate prin documente oficiale care au stat la baza inceperii si derularii lucrarilor.Din informarile primite de la Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 (autoritatea care a contractat lucrarea de modernizare a Sectiei ATI) rezulta ca la 22 august 2016 Spitalul de Arsuri comunica faptul ca rezultatele analizelor la pereti sunt conforme microbiologic. Mai mult, Primaria Sectorului 1 nu a primit nicio notificare in lunile octombrie-noiembrie 2016 despre existenta unor alte analize medicale facute la peretii din interiorul sectiei ATI", se arata in comunicatul emis de Primaria sector 1.Reprezentantii Primariei sector 1 spun ca spitalul va fi deschis doar daca va primi avizul Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti."La finalizarea lucrarilor la Sectia ATI din cadrul Spitalului de Arsuri se va transmite de catre Primaria Sectorului 1, prin Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice, o notificare catre Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti prin care se va solicita avizul de conformitate privind respectarea normelor igienico-sanitare. Numai aceasta institutie are atributii in redeschiderea sau nu, a Sectiei ATI de la Spitalul de Arsuri", se arata in comunicat."Intre Ministerul Sanatatii Si Primaria Sectorului 1 Bucuresti au avut loc intalniri si o corespondenta relevanta. Astfel, conform adresei Nr. 4009 transmisa de Primaria Sectorului 1 in 23.08.2016, inregistrata la MInisterul Sanatatii cu Nr. 52958 in 23.08.2016, urmatoarele lucrari erau prevazute in mod obligatoriu:1. decopertarea peretilor si a pardoselii si curatarea tavanelor;2. igienizarea intregului spatiu astfel incat sa se obtina garantii majore pentru desfasurarea unui act medical de calitate si pentru prevenirea infectiilor nosocomiale.3. realizarea unui tavan fals in care sa fie mascate retelele de instalatii, inclusiv cele de gaze medicale;4. verificarea retelei electrice si refacerea ei acolo unde este neconforma, montarea de lampi etanse incastrate in tavaul fals;5. realizarea unui sistem de ventilatii pentru saloane respectandu-se ordinul Nr. 1500/2009;6. montarea de usi etanse la blocul operator si asigurarea unui sistem HVAC functional conform normativelor in vigoare pentru astfel de spatii;7. refacerea finisajelor cu utilizarea de finisaje interioare cu acreditari pentru astfel de spatii medicale, realizarea de saloane cu un singur pat, nu mai mult de 5 saloane (caci spatiul alocat nu permitea) cu usi cu geam pentru a permite supraveghera facila a pacientului", a postat Vlad Voiculescu pe pagina de Facebook."Concentrarea domnului primar Tudorache pare insa sa fi fost mai degraba pe campania electorala decat pe treaba pe care si-o asumase in mod laudabil/laudat si cat se poate de public", a postat Voiculescu pe Facebook."Practic, constructia este incheiata si se asteapta inaugurarea lui Dan Tudorache, primarul Sectorului 1. Cladirea infectata e in administrarea Primariei Sectorului 1. Firma de constructii angajata nu a facut nici o decontaminare sau dezinfectie a peretilor, asa cum recunoaste Primaria intr-un raspuns catre Gazeta Sporturilor", arata articolul citat. "Consecinta? Germenii care produc infectii nosocomiale mortale sint in continuare acolo".Primarul sectorului 1, Dan Tudorache, anunta in luna noiembrie ca lucrarile la Sectia ATI de la Spitalul de Arsuri din Bucuresti vor fi gata in luna decembrie 2016. Sectia a fost inchisa in septembrie 2016 de Ministerul Sanatatii din cauza conditiilor neigienice in care erau tratati bolnavii si a lipsei unui sistem de climatizare, iar lucrarile de modernizare sunt finantate de Primaria sectorului 1.