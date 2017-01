Director medical Spitalul Colentina, despre problemele cu incalzirea: A fost o avarie, din cate stiu situatia s-a remediat

"A fost o avarie, dar care nu tine de spitalul nostru, ci de RADET. Au venit echipele pentru a remedia situatia. Sunt si acum prezente in curte. Din cate stiu, s-a remediat in decurs de cateva ore. Avem un punct termic al RADET in curtea spitalului care este comun cu Institutul Matei Bals. Pot sa spun ca este in proprietatea si exploatarea Institutului Matei Bals", a spus Ionescu.Atributiile managerului Spitalului Colentina, Bogdan Andreescu, care a fost demis, vor fi preluate de directorul medical Dana Gabriela Ionescu, a anuntat luni primarul general al Capitalei, care a precizat ca decizia a fost luata dupa ce pacientii si personalul medical au fost nevoiti sa stea in frig.Primarul general a afirmat ca nu a fost respectat contractul de management si nu au fost asigurate conditii normale pentru toti pacientii."Am avut o situatie dificila ieri, la Spitalul Coltea, s-a rezolvat rapid, dar la Spitalul Colentina aproape jumatate din zi pacientii au stat in frig. Am dispus luarea de masuri urgente, sa aflu ce s-a intamplat, de ce Spitalul Colentina nu este pregatit sa faca fata unei perioade geroase si care sunt motivele pentru care o perioada destul de lunga de timp pacientii si medicii de la Spitalul Colentina stau frig, in conditiile in care la celelalte unitati spitalicesti lucrurile erau normale. Nu era o problema de la RADET, presiunea si temperatura erau normale, ci era o problema interna, de lipsa de management, de inexistenta unui contract de mentenanta, a unei revizii, care se face intotdeauna inaintea sezonului rece", a spus Firea.