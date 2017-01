Un consilier USR, amenintat ca va fi dat afara de la sedinta de Consiliu General, dupa ce a pus mai multe intrebari despre demiterea CA RATB. Nicusor Dan: Asa isi exercita PSD puterea, prin abuz si intimidare

"Gabriela Firea a instigat agentii de paza din Primaria Capitalei sa o impiedice pe Ana Ciceala, consilier USR, sa vorbeasca! Asa isi exercita PSD puterea, prin abuz si intimidare. Protestam impotriva modului in care Gabriela Firea si majoritatea PSD au impiedicat-o pe Ana Ciceala, consilier general, sa-si exercite mandatul potrivit legii, la dezbaterea ce a avut loc sambata, 7 ianuarie, in Consiliul general al Muncicipiului Bucuresti, privind demiterea conducerii RATB. Interpelarea prin care consiliera USR arata ca demiterea conducerii RATB este ilegala si ca va produce prejudicii bugetului Capitalei a fost oprita de catre presedintele de sedinta Culea Marian Orlando (PSD) care a facut semn agentilor de paza sa o evacueze pe Ana Ciceala din sala. Gabriela Firea a instigat ea insasi agentii de paza impotriva Anei Ciceala strigand, in vacarmul creat de majoritatea PSD deranjata de afirmatiile consilierei USR, "Luat-i microfonul!", in loc sa le ceara colegilor de partid sa-i permita sa-si incheie interpelarea. Mai mult, Gabriela Firea a inceput sa faca o declaratie politica impotriva USR si a Anei Ciceala, pe timpul alocat USR", scrie Nicusor Dan pe pagina de Facebook.Ana Maria Ciceala a scris la randul ei pe Facebook ca analizeaza legal posibilitatea de a actiona in instanta presedintele de sedinta de consiliu."Analizez legal posibilitatea de a actiona in instanta presedintele de sedinta de consiliu. Motivatia este simpla: nu e vorba ca mi-au ingradit dreptul de consilier, ci ca am responsabilitatea sa pun intrebarile respective, daca vreau sa imi exercit mandatul conform legii. Iar Primarul Firea si presedintele de consiliu general mi-au ingradit posibilitatea de a-mi exercita mandatul, deci si pe cea de a imi indeplini obligatiile. Nu este prima oara cand consilierilor USR li se ingradesc drepturile de alesi locali. Ni s-a taiat microfonul de cel putin 50 de ori pana acum, mie personal de zeci de ori cand am incercat sa pun intrebari primarului Firea pe subiectul managementului spitalelor din Bucuresti sau RADET", a scris aceasta pe pagina de Facebook.Ana Ciceala a declarat ca, prin convocarea Consiliului in termen de 24 de ore, fara o reala urgenta, Gabriela Firea a incalcat legea. USR este de parere ca sesizarile invocate privind deszapezirea statiilor RATB reprezinta un pretext pentru a instala in fruntea RATB o echipa de prieteni politici ai Gabrielei Firea, din moment ce schimbarea conducerii s-a produs fara o justificare scrisa."Numirea noului CA RATB s-a facut in totala lipsa de transparenta, membrii interimari fiind propusi si votati fara sa existe o minima prezentare a competentelor profesionale ale acestora. Gabriela Firea l-a sustinut pe Sorin Adrian Mihail, consilier general PSD, pentru functia de director al RATB, invocand experienta sa anterioara, doar prin viu grai. USR a propus printr-un amendament declansarea procedurii de selectie independenta si transparenta a noilor administratori. Acest amendament nu a fost votat", mai scrie Nicusor Dan pe pagina de Facebook.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat, de urgenta, sambata Consiliul General al Municipiului Bucuresti si a cerut demiterea Consiliului de Administratie al RATB si numirea unei noi conduceri.,,In urma reclamatiilor primite la Telverde, foarte multe s-au indreptat catre conducerea RATB-ului. Sunt total nemultumita de modul cum au actionat privind eliberarea statiilor de autobuz. Pe traseu nu au fost suficiente autobuze, astfel ca oamenii au asteptat zeci de minute masinile in statii. Am toleranta zero fata de indisciplina, am toleranta zero la tupeu fata de cetateni, am toleranta zero fata de smecherii din anumite institutii, carora nu li s-a miscat un fir de par ani de zile si cred ca pot sa continue in acest fel. Mai mult, directorul RATB nu a depus planul de management in termen de 30 de zile, ceea ce nu s-a intamplat, iar CA-ul RATB trebuie sa depuna in termen de 30 de zile planul de administrare, ceea ce nu s-a intamplat. Deci conducerea putem spune ca e demisa de drept", a declarat Gabriela Firea in timpul sedintei de Consiliu General, potrivit Mediafax. Cu 28 de voturi pentru, nicio abtinere si 6 voturi impotriva, Consiliul de Administratie al RATB a fost demis.De asemenea, CGMB l-a demis pe directorul Regiei de Transport Bucuresti, Paul Orzata, numit in urma cu un an si jumatate, la propunerea PNL, in locul sau fiind ales prin votul a 28 de consilieri generali, Sorin Adrian Mihail, consilier general PSD.Tot sambata, CGMB a votat un Consiliul interimar de Administrare al RATB: Mihail Adrian Sorin (director), Ciocoiu Ionut Nicolae, Georgescu Iuliu Jean, Catana Dumitru, Trifan Alexandru si Petcu Mihai.Primarul general a declarat ca acest CA va avea un mandat de sase luni, timp in care Consiliul General al Municipiului Bucuresti va putea alege noua conducere a RATB.