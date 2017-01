BUCURESTI Patru cetateni din Prelungirea Ghencea au iesit sa deszapezeasca statiile RATB din cartierul lor

Intai cetatenii au facut un apel pe grupul de Facebook - Initiativa Prelungirea Ghencea."Hai sa ne ajutam singuri, pana una - alta primariile sunt depasite de situatie din moment ce nu reusesc sa curete toate statiile RATB si trotuarele. Azi la 12.30 cel putin 2 vecini vor curata zapada din statia RATB Lidl - Primavara. Avem 2 lopeti in plus, sa stiti :-) si va asteptam, daca vreti ca maine dimineata sa nu stati pe mormane de zapada in statie", au postat pe pagina de Facebook.Apoi au trecut la treaba."Si am deszapezit 2 statii RATB astazi! 4 vecini din Prelungire - Ciprian, Delia, Diana si Cornel - si-au facut timp azi sa curete zapada inghetata din statiile Lidl si Primavara (Diana chiar in timp ce astepta autobuzul). Intre timp, au aparut si 2 angajati Urban care au dat si ei o mana de ajutor, cica au fost trimisi pentru ca s-au primit reclamatii. Deci, dragi vecini, asa se face: reclamatii, lopeti sau ... si una si alta! Va asteptam la urmatoarea ninsoare", au mai postat acestia pe pagina de facebook.