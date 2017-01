DEZBATERE PUBLICA Ce parere aveti despre decizia Primariei Capitalei de a inchide gradinitele si scolile luni si marti, posibil si miercuri

Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua atentionari de ger persistent, valabile luni si marti, care acopera intreaga tara. Astfel, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania şi Maramureş se afla sub cod portocaliu de ger, inregistrandu-se minime cuprinse intre între -29 şi -15 grade, iar Crisana si Banat se afla sub cod galben.Cursurile scolare sunt suspendate, total, luni, in 21 de judete si in Capitala si partial in alte sapte judete, in timp ce marti scolile vor fi inchise in 16 judete si in Bucuresti, anunta Ministerul Educatiei. Tot marti, cursurile vor fi suspendate partial in alte trei judete, iar miercuri in doua judete.Luni, 9 ianuarie, cursurile sunt suspendate in totalitate in judetele Bacau, Olt, Iasi, Neamt, Timis, Galati, Maramures, Braila, Vaslui, Dolj, Suceava, Giurgiu, Teleorman, Botosani, Buzau, Ilfov, Ialomita, Calarasi, Constanta, Vrancea, Tulcea si municipiul Bucuresti.De asemenea, cursurile vor fi suspendate partial in judetele Sibiu (o unitate de invatamant), Prahova (o unitate de invatamant), Alba (10 unitati de invatamant), Mures (trei unitati de invatamant), Cluj (doua unitati de invtamant), Hunedoara (patru unitati de invatamant), Dambovita (o unitate de invatamant), potrivit unei situatii inregistrate la Ministerul Educatiei duminica, la ora 18.30.Potrivit Ministerului Educatiei, marti, 10 ianuarie, scolile vor fi inchise in: Tulcea, Bacau, Olt, Iasi, Neamt, Timis, Galati, Maramures, Dolj, Suceava, Botosani, Buzau, Ialomita, lfov, Constanta, Vrancea si municipiul Bucuresti.Tot marti, cursurile vor fi suspendate partial in judetele Sibiu (o unitate de invatamant), Alba (cinci unitati de invatamant), Hunedoara (patru unitati de invatamant).Miercuri, 11 ianuarie, vor fi inchise doar doua scoli, una din judetul Sibiu si una din judetul Alba, potrivit Ministerului Educatiei.