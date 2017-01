Gabriela Firea: Managerul Spitalului Colentina, demis dupa ce pacientii au stat in frig in saloane

"Unii fac ce stiau de dinainte, nu mai merge. Astazi l-am demis pe managerul Spitalului Colentina. Maine, daca se dovedeste ca si alt manager nu iti indeplineste obligatiile fata de cetateni, pleaca acasa, cum a plecat si directorul RATB", a declarat Firea in cadrul Comandamentului de iarna convocat luni dimineata la Primaria Capitalei.Gabriela Firea a precizat ca nu a fost respectat contractul de management si nu au fost asigurate conditii normale pentru toti pacientii.Potrivit primarului general, in cursul zilei de duminica, aproape jumatate dintre pacientii si medicii spitalului au stat in frig.