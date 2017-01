Gabriela Firea: Trotuarele si stradutele secundare din Capitala vor fi deszapezite cu ajutorul detinutilor si jandarmilor/ Operatorii economici si asociatiile de locatari care nu au curatat trotuarele vor primi somatii

"In ceea ce priveste mult discutatele deszapeziri de pe stradutele secundare si de pe trotuare, am luat legatura cu doamna ministru de Interne, cu domnul ministru al Justitiei, cu domnul director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor din Romania, care ne vor sprijini cu detinuti si jandarmi pentru a reusi sa deszapezim toate trotuarele si toate stradutele secundare, intr-un procent mult mai mare decat s-a facut pana acum si anume circa 40%, considerabil mai mult fata de anii trecuti", a declarat Firea la Comandamentul de Iarna de la Primaria Capitalei."Cred ca ajutorul este bine-venit din partea Administratiei Penitenciarelor si a Ministerului de Interne, multumesc foarte mult Guvernului pentru acest sprijin, dar vreau sa va spun ca aceasta este o masura pe care am luat-o in criza. De la anul, vom discuta foarte clar cu operatorii de salubritate si trebuie sa isi asume si ei ca sunt mai multe exigente si trebuie sa fie degajata si zona a doua de prioritate", a precizat primarul general.Firea a precizat ca detinutii vor contribui la deszapezire pe baza de voluntariat.Totodata, primarul general a anuntat ca incpand de luni politia va imparti somatii pentru operatorii economici si asociatiile de locatari care nu au dezapezit zonele de trotuar aferente. "Jandarmii si detinutii vor degaja doar strazile si trotuarele care nu sunt sub administratia asociatiile de locatari si a operatorilor economici", a precizat Firea.