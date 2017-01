Gabriela Firea: Am convocat CGMB pentru demiterea Consiliului de Administratie al RATB

Ciprian Ciucu Foto: Facebook

UPDATE

"Am convocat de indata o sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru maine dimineata la 9.30 in care voi supune dezbaterii si aprobarii consilierilor generali demiterea Consiliului de Administratie al RATB, pentru neindeplinirea sarcinilor privind pregatirea Capitalei pentru vremea grea de iarna pe care o depasim in acest moment", a declarat Gabriela Firea, potrivit News.ro.Primarul Capitalei reproseaza conducerii RATB ca statiile nu au fost curatate vineri dimineata, ca timpii de asteptare au fost indelungati, ca nu au fost scoase mai multe autobuze pe traseu si ca directorul general al regiei si-a luat concediu fara sa anunte."Am spus de la inceputul mandatului ca nu ne jucam cu viata bucurestenilor, am spus ca prioritatea noastra trebuie sa fie confortul bucurestenilor si turistilor care vin in aceasta perioada in Capitala, ca sunt un om deschis dialogului si sprijin orice institutie pentru a depasi problemele pe care le are, dar nu fac rabat de la performanta. Daca am stabilit ieri foarte clar care sunt responsabilitatile fiecarei institutii in parte si toti colegii au fost la posturi si au raspuns prezent si s-a vazut ca deszapezirea a fost la un nivel ridicat fata de anii trecuti, deci se poate, singura institutie care nu a reactionat prompt si am avut de dimineata statii RATB necuratate, timpii de asteptare au fost indelungati, am rugat sa fie scoase mai multe autobuze pe traseu si nu s-a intamplat acest lucru, mai mult decat atat domunul director general era in conediu, fara ca macar sa ma anunte", a adaugat Gabriela Firea.Directorul general al RATB este, acesta fiind interimar.

Consiliul de Administratie al regiei este format din: Tudor Tanasescu, Dorel Macovei, Pirvut Ovidiu, Popescu Marin, Orzata Radu Paul (director general), Lupascu Marian, Ittu Ioan Nicolae (reprezentant al Ministerului Finantelor Publice).Ciprian Ciucu, consilier general al PNL in CGMB, scrie intr-o postare pe Facebook , ca decizia primarului general Gabriela Firea de a convoca Consiliul General "de pe azi pe maine" pentru a demite actualul Consiliu de Administratie (CA) al RATB ar putea fi ori "o miscare de imagine, in forta, ca sa arati ca ALTII sunt vinovatii si ca vor plati", ori aceasta doreste "inlocuirea actualilor oameni din CA cu proprii sai oameni".Ciucu precizeaza ca liberalii au decis sa nu se prezinte la sedinta CGMB de sambata dimineata. "Nu vedem urgenta. Sunt chestiunile lor, ei intre ei se cearta si isi regleaza conturile", afirma acesta.Demiterea CA al RATB: decizie de PR sau reglare de conturi in PSD BucurestiGabriela Firea, a convocat de pe azi pe maine Consiliul General pentru a demite actualul Consiliu de Administratie (CA) al RATB si a-l inlocui cu un altul. Motivul... "pentru ca nu a luat masurile necesare pe vreme rea." Si o suparare suplimentara este ca Directorul general a plecat in concediu fara sa o anunte.E bine sa intelegeti cateva chestiuni de context. CA al RATB care nu-mi este cu nimic simpatic, fiind compus in principal din oamenii lui Robert Negoita (PSD) si ai vechiului UNPR, poate are vina ca nu a pregatit din timp masuri pentru iarna... Dar ca sa-l demiti, nu-i nici o urgenta. Sa convoci Consiliul General de pe azi pe maine (in 14 ore), pentru a demite acest CA, poate avea la baza doar doua motivatii:(1) O miscare de imagine, de PR, in forta ca sa arati ca ALTII sunt vinovatii si ca vor plati;(2) Ancorarea in contextul curent si inlocuirea actualilor oameni din CA cu proprii tai oameni.Sau ambele de mai sus. Observ o schimbare la Firea si nu e spre binele nostru, al bucurestenilor. E capabila de miscari rapide, politice, prin care sa-si atiga obiectivele personale.Si inca o observatie. Convoaca CGMB pentru demiterea CA al RATB desi este nemultumita ca directorul general (cu care este in relatii foarte bune) al RATB este in concediu. Dar nicio vorba despre demiterea acestuia. Acestuia i-a dat prime de merit anul trecut.Totusi, pentru ca va numi un alt CA, provizoriu, in mai putin de 24 de ore, este posibil ca miscarea sa fie planificata, trebuie sa vina cu mai multe nume, cu inlocuitori.Si tineti mine, RATB este foarte importanta, are bugetul mai mare decat al intreg municipiului Brasov.In ceea ce ne priveste, noi liberalii, am decis sa nu ne prezentam la sedinta de maine a CGMB. Nu vedem urgenta, asa cum explic mai sus. Sunt chestiunile lor, ei intre ei se cearta si isi regleaza conturile. Daca ar fi fost pe bune, ne-ar fi dat timp sa propunem si noi oameni competenti. Dar pe acestia trebuie sa-i cauti, sa-i selectezi, sa-i convingi, sa-i prezinti publicului, dupa aceea sa-i votezi. In 14 ore... nu merci.