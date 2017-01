Gabriela Firea: Gradinitele, scolile si liceele vor fi inchise luni si marti in Capitala si in judetul Ilfov

Scolile, cresele, granitele si liceele vor fi inchise in Bucuresti luni si marti, a anuntat Firea, precizand ca a vorbit cu prefectul de Ilfov si ca a fost luata aceeasi masura si in acest judet, transmite News.ro."Am discutat cu inspectorul general scolar, sa vedem daca se va putea incepe scoala de miercuri sau chiar de joi", a spus primarul general.Meteorologii au prelungit avertizarea cod portocaliu de viscol pentru opt judete pana vineri, la ora 23.00, iar codul galben va fi mentinut in Bucuresti si in 19 judete pana la aceeasi ora.In perioada urmatoare, in cea mai mare parte a tarii, vremea va fi geroasa atat noaptea, cat si ziua, iar temperaturile minime se vor situa frecvent intre minus 25 si minus 15 grade.Secretarul de stat in Ministerul Educatiei Liviu Pop declara vineri dupa-amiaza ca o situatie a scolilor din tara care vor fi inchise saptamana urmatoare din cauza conditiilor meteorologice va exista duminica, adaugand ca, in cadrul videoconferintei pe care a avut-o cu inspectorii scolari, s-a pus la punct procedura de comunicare.