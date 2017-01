Consilierii generali USR cer ca deszapezirea trotuarelor sa fie facuta de firmele de salubrizare nu de locatari

"De aproape 2 luni sta intr-un sertar din Primaria Generala un proiect de hotarare, depus de consilierul USR Roxana Wring, care propune noi norme de salubrizare a Municipiului Bucuresti. Printre aceste propuneri se afla si propunerea ca firmele de salubritate vor curata toate trotuarele de pe toate strazile, exact asa cum fac si in restul anului pentru ca actualul regulament prin care proprietarii, persoane fizice sau juridice, au obligatia sa curete trotuarul aferent imobilului pe care il au in proprietate nu functioneaza, multe zone ramanand necuratate pentru diverse motive: proprietarii sunt in varsta, lipsesc din localitate, imobilul este nelocuit, proprietatea este incerta, trotuarul este aferent unui teren viran", se arata in anuntul postat pe Facebook.Acestia spun ca primarul general Gabriela Firea refuza sa puna proiectul de ordinea de zi."Primarul Gabriela Firea refuza sa puna pe ordinea de zi a Consiliului General orice initiativa a consilierilor USR. Consideram ca meritam sa circulam civilizat pe trotuare tot timpul anului si ca nu este normal sa ne punem viata in pericol, a noastra si a copiilor nostri, mergand pe carosabil.Felul in care se face acum deszapezirea nu ajuta pe nimeni. Nici pe pietonii care sunt obligati sa incalce legea mergand pe mijlocul strazii, nici pe soferii care sunt obligati sa ocoleasca sau chiar sa astepte dupa acestia facand astfel traficul si mai greu decat este",se mai arata in anuntul postat pe Facebook.Acestia ii incurajeaza pe cetateni sa ii scrie primarului general si sa ceara modificarea normelor in acest sens.Pentru a facilita accesul utilajelor de deszapezire si colectare a deseurilor, persoanele fizice si juridice, institutiile publice, unitatile de alimentatie publica, pietele si unitatile sanitare sunt obligate, conform legislatiei în vigoare sa îndeparteze turturii si sa curete de zapada si gheata de pe trotuarele aferente imobilelor unde locuiesc sau îsi desfasoara activitatea, în maxim 2 ore de la încetarea fenomenelor meteorologice, fara a depozita zapada pe carosabil sau pe gurile de canal. Persoanele fizice care nu se achita de aceasta obligatie risca amenzi de pana la 500 lei, iar persoanele juridice pana la 2.000 lei.