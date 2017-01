​FOTOGALERIE Capitala sub cod portocaliu de viscol - cum arata marile bulevarde, strazile secundare si trotuarele

Daca sunteti nemultumiti de felul in care se face deszapezirea in Capitala, va rugam sa ne trimiteti informatii si imagini cu strazile/trotuarele/statiile RATB blocate.

Deszapezirea pe strazile secundare din Capitala este facuta in proportie de cel putin 30 - 40%, au informat vineri reprezentanti ai operatorilor de salubritate din fiecare sector, care promit un procent de 100% pana in jurul orei 19,00, potrivit Agerpres.Gabriela Firea s-a declarat nemultumita de felul cum s-a facut deszapezirea in sectoarele 1 si 5 si a cerut operatorilor sa remedieze problema. Firea a amenintat firmele care se ocupa de deszapezire ca daca nu isi fac bine treaba, nu vor mai avea contracte cu autoritatile locale."Cu mine chiar nu e de joaca. Noi dam acum un test in fata cetatenilor. Eu dau un test in fata cetatenilor, dar consider ca impreuna cu domnul prefect, cu domnul viceprimar, cu intreaga echipa de consilieri, directori, ne-am facut datoria la nivel managerial. Daca mai departe companiile de salubritate care au contracte cu primariile de sector (...) nu-si fac datoria si nu respecta contractul, eu va garantez ca este ultima actiune in Capitala. Aici nu e cu amenzi. Aici este cu mai au sau nu mai au contract in Capitala. Acum vor dovedi daca vor sa mai lucreze pentru Capitala. Pentru ca la mine nu merge sa isi ia banii si sa nu isi faca treaba. Nu exista asa ceva, nu au alte metode sa ma impresioneze. (...) Ei acum lucreaza pentru a-si mentine aceste contracte, pentru ca voi fi intransigenta si nu voi fi deloc de acord sa continue un contract de salubritate in Capitala o companie care nu a deszapezit, asa cum trebuie, eficient, in conditii de iarna", a declarat ea, vineri, dupa comandamentul de iarna convocat la sediul Politiei Locale, potrivit Agerpres.Firea a fost nemultumita si de felul in care au fost deszapezite statiile RATB si a anuntat ca a trimis Corpul de control la RATB."Am mai avut o nemultumire - si am reactionat prompt - atat in ceea ce priveste trotuarele, cat si in ceea ce priveste statiile RATB. (...) Nu am fost multumita de cum au respectat dispozitiile mele reprezentantii RATB, lucru pentru care am dispus trimiterea Corpului de control al primarului general in misiune ad-hoc, azi dimineata, pentru a vedea de ce ceea ce noi am decis ieri nu s-a respectat. Am spus si am dispus, de asemenea, sa fie chemati angajati de acasa, daca sunt mai multi in concediu. Am dispus scoaterea in trafic a mai multor masini si au scos doar 11 in plus, lucru care nu este in masura sa ne multumeasca. Voi face mai spre seara un raport complet in ce priveste RATB", a spus Firea, dupa Comandamentul de iarna convocat la sediul Politiei Locale, potrivit Agerpres.Astfel, in sectorul 1 s-a raportat primarului general Gabriela Firea, la Comandamentul de iarna, o deszapezire pe strazile secundare de 30 - 40%, in sectorul 2 - 65%, sectorul 3 - 70-80%, sectorul 4 - 75-80%, sectoarele 5 si 6 - cate 50%."In Capitala, in toate intersectiile principale - si nu doar acestea - se circula normal, in conditii de iarna. La apelul pe care l-am facut acum cateva minute, precum si la prima ora, am insistat asupra interventiilor pe strazile adiacente, pentru ca si acestea sunt foarte importante. Chiar daca in intersectiile mari se circula bine, cred ca cetatenii trebuie sa aiba conditii de confort si un trai civilizat si atunci cand vor sa iasa din locuinte, pentru a ajunge la serviciu", a declarat primarul General, Gabriela Firea, vineri dimineata.Primarul general al Capitalei a anuntat joi ca potrivit raportarilor operatorilor de deszapezire, in toate sectoarele Capitalei sunt pregatite 20.337 tone de materiale antiderapante, 2517 muncitori si 499 de utilaje.Potrivit informatiilor furnizate de Primaria Capitalei, situatia pe sectoare sta astfel:- SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SAMaterial antiderapant-3894Munictori - 500Utilaje - 68- SC SUPERCOM SAMaterial antiderapant - 4468Forta umana - 775Utilajele pregatite - 120- SC ROSAL GRUP SAMaterial antiderapant - 3912 toneForta umana - 290Utilajele pregatite - 52- SC REBU SAMaterial antiderapant - 2850 tForta umana - 400Utilajele pregatite - 89- SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SAMaterial antiderapant - 2387 tForta umana - 218 muncitoriUtilajele pregatite - 50 din care 37 echipate cu plug- SC URBAN SAMaterial antiderapant 2826 tForta umana - 334Utilajele pregatite - 120