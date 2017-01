Sevil Shhaideh anunta un proiect de lege care sa scape primarii de raspunderea penala: Trebuie clarificata raspunderea administrativa la nivelul competentelor. Exista un proiect de lege la Ministerul Dezvoltarii

Audierea a inceput cu o declaratie a presedintelui Comisiei de Administratie Publica, Florin Carciumaru: "Este o audire foarte importanta tinand cont de rolul ministerului in programul de guvernare al aliantei PSD-ALDE. Am colaborat cu d-na Sevil Shhaideh. Din aceasta colaborare mi-am dat seama de omul Sevil, ca este omul potrivit pentru a conduce destinele acestui minister, a participat alaturi de toti primarii la dezvoltarea comunitatilor in functiile de posibilitatile pe care le-am avut".Apoi, circa 10 minute din cele 30 destinate audierii s-au consumat pe o cearta intre PSD si opozitie, dupa ce vicepresintele a propus ca in cadrul audierii grupul PSD -ALDE sa poata pune 3 intrebari, PNL 2 intrebari, iar restul grupurilor cate o intrebare. Nicusor Dan, USR, si grupul PNL au cerut ca intrebarile sa se puna la liber, fiecare membru al comisiei sa poata pune o intrebare. Amendamentul a fost supus la vot, dar intrucat PSD are majoritate, nu a fost adoptat.Principalelel declaratii facute de Sevil Shhaideh in cadrul audierii:Prioritatile mele sunt:- infrastructura locala, asigurarea unui pachet minim de servicii pentru cetateni, continuarea PNDL etapa II. Vom continua investitiile in apa, canal, crese,gradinite, drumuri. Cetatenii sa beneficieze de servicii de calitate indiferent unde locuiesc.- continuarea reformei pe zona de administratie publica si partea de finantare a autoritatilor administratiei publice locale. Incepand cu 1 ianuarie 2018 cota din impozitul pe venit repartizata autoritatilor locale va creste de la 71% la 100%. Vom asigura cofinantarea de 10% pentru indemnizatia de care beneficiaza insotitorii persoanelor cu handicap.- vom initia un nou proiect legislativ care sa clarifice statutul functionarului public, codul administrativ, domeniul public si privat si raspunderea administrativa.- in ceea ce priveste raspunderea administrativa vom clarificarea competentele aparatului de specialitate primar, presedinte consiliu judetean cu competentele alesului local. De exemplu, pentru o autorizatie de construire semneaza secretarul, arhitectul sef, primarul care nu este de specialitate, iar cel care raspunde este primarul si nu cei care au intocmit documentul si partea de legalitate. Dorim clarificare competenetlor si partea de raspundere administrativa. Daca competentele vor fi foarte clare, nu vor exista presiuni ale primarilor asupra aparatului tehnic.- fondurile europene sunt prioritate majora. Urmarim atingerea coteti de absortie de 100% pana in 2023. Prioritra va fi desmenarea autoritatilor de management.- demararea construirii primelor 500 locuinte sociale pt tineri;- demararea construirii prin PNDL a primelor 500 crese si gradinite;- continuarea programului de cadastru- cresterea cu 20% a salariilor din administratia publica locala, cu 50% a actorilor;- codul administratiei.- despre politizarea functiei prefectului: Sa nu uitam, in 2016, strategia de reforma a functiei publice, aprobata de Guvernul Ciolos, prevede ca prefectul si subprefectii sunt functii de demnitate publica. Se infiinteaza functia de secretar general al prefecturii. Chiar daca aceste functii vor fi de demnitate publica, acestia vor fi obligati sa aiba macar cursuri de specializare in domeniul administatiei publice. A fost aprobata infiintarea Institutului National de Administratie publica, va asigura aceste cursuri si pentru prefecti si subprefecti.- despre regionalizare si descentralizare: In 2013 proiectul de regionalizare-descentralizare era un proiect compact. Regionalizarea ca sa poata sa porneasca avea nevoie de revizuirea Constitutiei. Din aceste considerente se poate discuta despre partea de regionalizare daca va exista un proiect de revizuire a Constitutiei.Partea de descentralizare, in 2016 a fost pregatita de MDRAP strategia pe partea de descentralizare cu proiecte pilot. Unul dintre motivele de respingere a fost ca nu au fost proiecte pilot. S-au revizuit aceste proiecte si continuam.- nu avem in programul de guvernare comasari de comune.- despre redevente: Acolo unde se exploateaza resursa, trebuie sa revina ceva din acea redeventa si comunitatii locale.