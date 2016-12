Consilierii USR sector 1 cer Primariei Capitalei si primariilor de sector sa faca un inventar al locurilor de parcare, sa le eficientizeze si abia apoi sa faca unele noi

"In aceasta toamna, am intrebat la Primaria sector 1 sa vedem care este situatia locurilor de parcare. Problema este ca din vreo 8.000 locuri de parcare pe care sectorul 1 le are in evidente, doar o parte sunt cu acte, restul sunt ramase din anii trecuti, cu autorizatii expirate. Oamenii folosesc in continuare acele placute pe care apar niste numere de autorizare care nu mai sunt valabile. Cert este ca in momentul de fata nu exista o inventariere exacta asupra locurilor disponibile, asupra celor inchiriate, a celor disponibile. (...) Inainte de a construi parcari supraetajate, dorim in primul rand inventarierea si folosirea eficienta a celor existente. Intai sa ne facem treaba cu ceea ce avem, abia apoi sa cautam solutii pentru constructia unor parcari noi, care sunt necesare la cate autoturisme sunt in Bucuresti", a declarat Cristian Bulfon, consilier USR sector 1, pentru HotNews.ro.Acestia considera ca ridicarea masinilor parcate neregulamentar se impune doar in situatii critice, cum ar fi blocarea cailor de acces ale transportului public sau de urgenta (salvare, politie, pompieri), iar in rest Politia locala si Politia Rutiera trebuie sa aplice amenzi."Suntem de acord si cu ridicarea masinilor parcate neregulamentar, dar doar in situatia in care aceasta se impune cu stringenta. Deci nu te apuci sa ridici masini cum se facea inainte, umblau hingheri pe strada si unde vedeau ei ca o masina nu este parca parcata cum trebuie, o ridicau pentru ca aveau de luat niste comisioane grase. Primarul vrea sa faca o firma a primariei. nici aici nu suntem de acord fiindca ar trebui facuta o licitatie publica la care sa participe minim trei firme. Nu te apuci tu ca primar sa faci o firma a ta, fiindca avem exemple la alte sectoare cu firme ale primariei la care sunt angajati oameni apropiati sistemului politic pe niste salarii extrem de mari", a mai spus Bulfon1. Identificarea locurilor de parcare existente in Bucuresti, atat cele aflate in administrarea Administratiei Strazilor, cit ti pe cele administrate de fiecare sector in parte;2. Optimizarea folosirii locurilor de parcare existente (peste 150 000 de locuri de parcare existente on-street si off-street);a. Realizare Proiecte pilot pentru identificarea exacta a pasilor de facut;b. Elaborarea cadrului legal la nivel de PMB si sectoare, respectand HCGMB nr. 124/2008 privind Strategia de parcare la nivelul municipiului Bucuresti, cu mentionarea necesitatii unei descentralizari pentru administrarea locurilor de parcare;c. Licitatii pentru cel putin 5 operatori de parcare;3. Amenajare locuri de parcare pe locuri disponibile, inclusiv locurile virane sau cu gunoaie, asa cum ati sugerat si dumneavoastra;4. Construire locuri de parcare subterane si supraterane;5. Sistem de Contraventii si Ridicari autovehicule;"In consecinta, propunem ca in prima faza sa utilizam locurile de parcare existente, deoarece investitiile si resursele tehnice pentru amenajarea si eficientizarea acestora sunt minime, si abia apoi sa trecem la construirea altor locuri de parcare de tipul Park&Ride sau asemanatoare. De asemenea, trebuie maximizat aportul lucratorilor din Politia Locala in activitatile de prevenire si sanctionare a contraventiilor generate de stationarile si parcarile neregulamentare", se arata in petitia adresata de USR sector 1 celor doi primari.Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat miercuri ca administratia locala trebuie sa ofere mai multe locuri de parcare langa statiile de metrou, in zonele rezidentiale, in zonele aglomerate, inainte de a sanctiona soferii care parcheaza ilegal, fie ca este vorba despre amenzi sau ridicarea masinilor."Am avut mai multe intalniri cu Brigada Rutiera si Politia Capitalei. Legislatia este foarte clara, dar am avut discutii cu asociatiile de proprietari precum si reprezentantii unor firme care detin imobile si mai parcheaza angajatii lor si in zone in care ar trebui, legislatia ar trebui sa fie aplicata, dar aceste masuri sunt destul de dure fiindca ar trebui sa oferim alternativa, mai multe locuri de parcare langa statiile de metrou, mai multe parcari rezidentiale, mai multe parcari in zonele aglomerate. Daca doar va veni Politia si va da amenzi usuratoare pentru cei care au parcat pe banda intai sau pe loc nepermis, dar nu incepi sa creezi alternativa, nu stiu daca reactia bucurestenilor va fi una favorabila. Din toate consultarile publice pe care le-am avut, cetatenii spun sa procedam in ordine, sa cream mai multe parcari atat in cartiere si in zona centrala si abia apoi sa nu mai permitem blocarea benzii intai", a declarat primarul Gabriela Firea.Primarul sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat recent pentru HotNews.ro ca nu poate spune cand va incepe ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe carosabil, dar ca va fi undeva in 2017. Acesta spune ca va infiinta o firma a primariei care sa presteze aceasta activitate, va face locuri de parcare, apoi va incepe ridicarea masinilor."Vreau sa infiintez o societate a primariei care ridica aceste masini, dupa care construiesc parcari si in a treia faza ridic masinile. Cand am parcari, atunci le ridic. In 2017 cred ca oricum o sa o fac, dar nu pot sa va spun luna. Deci intai infiintez firma de ridicat maisni, apoi fac parcari, si cand am parcari si oamenii nu parcheaza in locurile special amenajate, atunc le ridic. Am facut demersuri la Primaria Capitalei sa ne dea terenuri pe care le are in administare, sa ridicam aceste paracari supraterane. Cate terenuri ne dau, atatea parcari facem", a declarat Dan Tudorache, primarul sectorului1 pentru HotNews.ro.Primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, spune ca nu este interesat sa aplice aceasta decizie."Nu am vazut Hotararea de Guvern si nici nu pot sa comentez in acest mometnt. Probabil se va lua o decizie la nivelul Capitalei. Punctul meu de vedere este ca nu suntem interesati noi sa aplicam aceasta decizie. Sa o aplice Politia Rutiera nu primaria de sector. Avem situatii de acest gen, in care circulatia este blocata de masini parcate neregulamentar, dar avem reglementari legale pe care le putem aplica in astfel de cazuri. Suplimentar, sa se ridice masina, nu noi am promovat aceasta modificare si daca cineva doreste sa o implementeze, sa o implementeze, dar nu prin primarii", a declarat Gabriel Mutu, recent, pentru HotNews.ro.