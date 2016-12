De la inceputul mandatului Gabrielei Firea, Primaria Capitalei a cheltuit pe deplasari in strainatate circa 23.000 de euro

Ce deplasari au fost afisate pe site-ul de licitatii publice:La inceputul lunii noiembrie, primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a fost intr-o vizita oficiala in Israel, la invitatia primarilor din Tel Aviv si Ierusalim.Cazare Hotel Waldorf Astoria 4*, Ierusalim, 3 nopti, check-in in 01.11.2016, check-out in 04.11.2016:- 2 camere single pentru Lucia-Veronica SALEM si Ciprian-Codrin PRISECARU. Pret vanzare: 13.538 lei;- 3 camere single pentru Gabriela FIREA, Speranta CLISERU (consilier personal), Ancuta Sorina COMANICI (consilier personal) - 20.307 lei.- 2 camere single pentru Ligia GHEORGHE (consilier personal), Oana Valentina MICU -13.538 lei.- 1 camera single, doua nopti - 4.972 lei - pentru Florentina PAPAData atribuire: 28.10.2016, ofertant Eximtur.- 8 bilete de avion pe ruta Bucuresti - Tel Aviv Israel (Yafo) - Bucuresti - compania TAROM - 19.213 lei;Potrivit informatiilor furnizate de municiplaitate la solicitarea HotNews.ro, din delegatia oficiala care a efectuat deplasarea in Israel au facut parte opt persoane:- Gabriela Firea-primar general- Speranta Cliseru, director de cabinet al Primarului General- Anca Comanici - consilier personal al Primarului General cu atributii in domeniul sanatatii si asistentei sociale- Ligia Gheorghe- consilier personal cu atributii in domeniul relatiei cu presa- Veronica Salem- consilier personal al Primarului General cu atributii in domeniul cultural si turism- Oana Valentina Micu - inspector de specialitate, Directia Afaceri Externe si Protocol- Florentina Papa-inspector de specialitate, Directia Suport Tehnico-Administrativ- Ciprian Codrin Prisecariu - referent Directia Suport Tehnico-Administrativ"Persoanele mentionate avand calitatea de consilier personal au facut parte din delegatie avand in vedere tematica discutiilor care urmau sa aiba loc in cadrul intalnirilor oficiale, respectiv posibilitatile de colaborare pe diferite domenii - sanatate, situatii de urgenta, turism, proiecte de asistenta sociala pentru varstnici, constructia de locuinte, start-up-uri, sprijinirea investitorilor romani si israelieni. De asemenea, ceilalti reprezentanti ai PMB au asigurat desfasurarea in bune conditii a vizitei, facand parte din structurile PMB cu atributii in domeniul organizarii si desfasurarii vizitelor externe. Atat biletele de avion, cat si serviciile de cazare au fost achizitionate prin SEAP, cu respectarea stricta a prevederilor legale in vigoare", se arata in raspunsul mentionat.Contactata de HotNews.ro, Gabriela Firea a declarat ca hotelul a fost ales de ambasada, pentru a respecta mai multe criterii de securitate.La inceputul lunii noiembrie, primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a fost intr-o vizita oficiala in Israel, la invitatia primarilor din Tel Aviv si Ierusalim. Firea a discutat cu Ron Huldai, primarul capitalei Tel Aviv, si cu Nik Barkat, primarul din Ierusalim.In perioada 17-19 octombrie, Gabriela Firea a efectuat o vizita oficiala la Viena, la invitatia primarul orasului austriac.Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit cu omologul sau, Michael Haupl, cu care a dezbatut tematici de dezvoltare urbana care vizeaza cele doua administratii, potrivit unui comunicat emis de Primaria Capitalei.Pentru doua persoane s-au platit circa 500 de euro - 1,125 lei/pasager. Ofertant: MARSHAL TURISM S.R.L.Deplasarea a avut loc in perioada 26-28 octombrie, participand patru angajati ai Primariei.Pentru aceasta deplasare s-au platit circa 4.296 lei (Circa 950 euro): bilete avion pe ruta Bucuresti - Milano (Aeroport Linate) - Bucuresti, compania aeriana Blue Air 4 persoane, plecare 26.09.2016, intoarcere 28.10.2016 - valoare totala 1.696 lei; Cazare - Hotel Ibis Cremona 3* -perioada 26 ¬ 28.10.2016 (2 nopti), 4 camere - 2.600 lei. Ofertant: Marshal Turism.Deplasare BruxellesDeplasarea a avut loc in perioada 7-9 septembrie, participand 5 angajati ai Primariei.Pentru servicii de transport aerian Bucuresti Bruxelles Bucuresti si cazare s-au platit 17.700 lei (circa 4000 euro).Emitere bilete de avion pentru ruta Bucuresti-Bruxelles-Bucuresti si cazare in Bruxelles hotel Carrefour de l'Europe: 5 bilete avion la clasa economic si 5 camere single - 17.700 leiBiletele au data de plecare din Bucuresti 07.09.2016 ora 16.50, iar returul din Bruxelles in data de 09.09.2016, ora 19.25 . Ofertant: MARSHAL TURISM SRL. Data atribuire: 31.08.2016Deplasarea a avut loc in perioada 7-9 noiembrie, participand doi angajati ai Primariei.Pentru doua persoane, 5.979 lei (1300 euro): bilete avion compania British Airlines 2.470 lei + cazare 2 nopti la hotel Hilton -in total 5. 979 lei; castigator: PRO BUSINESS TOURS. Data atribuire contract: 04.11.2016.Biletul avion este dus-intors, cu plecare din Bucuresti 07.11.2016 ora 08.00, iar returul din ¬ Londra ( Marea Britanie) in 09.11.2016 ora 17.40. Perioada de cazare: check-in in 07.11.2016, check-out in 09.11.2016