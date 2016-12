Gabriela Firea vrea statui cu Vlad Tepes si Constantin Brancoveanu in Bucuresti. Primaria va plati circa 1 milion de euro

Ambele contracte au fost atribuite atribuite pe 29 noiembrie prin negociere. Pe site-ul institutiei nu se afla informatii despre locul unde vor fi amplasate cele doua statui si nici de ce este nevoie de ele, desi suma alocata este una impresionanta. Florin Codre a realizat si controversata statuie a regelui Carol I , amplasata in prezent in Piata Palatului Regal. Aici a fost organizat un concurs pentru desemnarea sculptorului, insa a participat doar Florin Codre, care a si castigat. Pentru aceasta lucrare municipalitatea a platit peste 10 milioane lei. Codre a realizat si statuia lui Carol I din Calarasi. Pentru aceasta lucrare s-au platit 3,6 milioane lei. Sculptorul va realiza si statuia regelui Ferdinand, care ar urma sa fie amplasata in Piata Victoriei, lucrare platita de Primaria Capitalei. Pentru aceasta lucrare Primaria Capitalei a semnat in 2010 un contract de circa 1,9 milioane lei pentru realizarea unei machete.Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic a stabilit, in urma unui concurs organizat in 2009, ca statuia regelui Ferdinand va fi realizata de sculptorul Florin Codre. La concurs au participat 8 concurenti.Sculptorul mai are un contract cu Ministerul Culturii pentru realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1918, in Arad. Aceasta lucrare costa circa 10 milioane de lei. Florin Codre a castigat, in 2007, un concurs organizat de Ministerul Culturii, la solicitarea primariei Arad, pentru realizarea Monumentului Marii Uniri. Monumentul Marii Uniri de la 1918 reprezinta o coloana a infinitului stilizata sub forma unui stalp ramificat, simbolizand o convergenta a celor trei provincii romanesti. Monumentul va fi legat terestru de trei poduri.In iulie 2014, Ministerul Culturii a anuntat ca a depus o plangere penala pe numele sculptorului Florin Codre, care a fost platit cu zece milioane de lei pentru realizarea Monumentului Marii Uniri ce trebuia amplasat in Arad, dar lucrarea nu a fost livrata desi a fost realizata.In august 2014, Florin Codre a declarat, pentru MEDIAFAX, ca lucrarea a fost adusa in Portul Constanta si a cerut Ministerului Culturii un sprijin financiar de 400.000 de lei, pentru a o transporta si amplasa la Arad.In final, in 2015 Tribunalul Bucuresti a decis ca sculptorul Florin Codre trebuie sa transporte si sa amplaseze, in Arad, lucrarea Monumentul Marii Uniri de la 1918, potrivit Mediafax Denumire monument: Turnare in bronz VenusAutor: Ioan BolboreaData amplasare: 2006Loc: Parcul HerastrauValoare contract: 55.000 lei1. Denumire monument: Ansamblu Monumental I.L. CaragialeAutor: Ioan BolboreaData amplasare: 2010Loc: In fata Teatrului NationalValoare contract: 5,5 milioane lei;Denumire monument: Monument "Vioara Sparta"Autor: Ioan BolboreaData amplasare: 2008Loc: Zona Coltea (zona verde amenajata intre Spitalul Coltea si Ministerul Agriculturii-sectorul 3)Valoare contract: 2,9 milioane lei;2. Denumire monument: Realizare monument "Al. I. Cuza"Autor: Ioan BolboreaData amplasare: 2010Loc: Parcul Al. I. Cuza, Sector 3Valoare contract: 3,9 milioane leiDenumire monument: Reconstructie Monument "Lascar Catargiu"Autor: Ioan BolboreaData amplasare: 2010Loc: intersectia str. Povernei cu str ViisoareiValoare contract: 2,4 milioane leiIn 2016, Primaria Capitalei, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, vrea sa dea in circa 7,2 milioane lei pe statui. Astfel, s-au alocat 1,8 milioane lei pentru amplasarea monumentului Aripi la Piata Presei Libere, 540.000 lei pentru decorarea Pasajului Latin, 351.000 lei pentru monument "Avram Iancu", 360.000 lei - bust Hortensia Papadat Bengescu, 160.000 lei - altorelief bronz Corneliu Coposu, 2,1 milioane lei - ansamblu monumental Rainier al III-lea si 1,5 milioane lei pentru realizare monument din bronz - Regenesis.In 2015, in total Primaria Capitalei, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, a cheltuit circa 10 milioane de lei pentru realizarea si amplasarea mai multor sculpturi in Capitala.Monumentului "Aripi" din Piata Presei Libere, realizat in memoria luptatorilor din rezistenta anticomunista 1945 -1989 din Romania si din Basarabia si inaugurat in acest an, a fost cel mai scump realizat de municipalitate in ultimii ani.Monumentul este amplasat pe locul fostei statui a lui Lenin, este constituit din trei aripi din otel inoxidabil, cantareste 102 tone si are o inaltime de 24 de metri. Pentru realizarea si amplasarea lui s-au platit circa 3 milioane de euro. Conceptul artistic al a fost realizat de sculptorul Mihai Buculei, al carui tata a fost detinut politic la Aiud.