VIDEO - FOTOGALERIE Cum arata sediul Primariei Capitalei dupa o investitie de circa 160 milioane lei. Controverse privind calitatea lucrarilor

In cadrul sedintei de Consiliu General, Roxana Wring, consilier USR, a declarat ca in cadrul restaurarii au fost distruse mai multe ornamente vechi ale cladirii."Sunt socata de calitatea restaurarii si a finisajelor. Cine a facut aceasta restaurare ar trebui sa dea socoteala si poate sa returneze si niste bani. Cel care a facut aceste lucrari este clar ca nu a respectat avizul Ministerului Culturii. (...) Aceasta cladire este monument istoric categoria A, ceea ce inseamna ca si interioarele sunt protejate. In sala unde se tine sedinta de Consiliu General nu s-a protejat nimic din interiorul initial. Aceasta este o cladire neo-romaneasca, de peste 100 de ani vechime, cu niste lambriuri care erau originale din lemn. Acesta este lemn stratificat, cel mai ieftin posibil (...). Aspectul este de camin cultural, deci in niciun caz nu este aspectul unei primarii care vrea sa se compare cu Viena. Din punctul nostru de vedere, aici s-a incalcat legea monumentelor istorice. Vom cere sa vedem avizele de la Ministerul Culturii, vom vrea sa vedem cine a facut aceasta restaurare, care de fapt nu este restaurare, ci este un atac la monumentul orasului Bucuresti", a declarat Roxana Wring.Tomnita Florescu, unul dintre cei doi viceprimari ai Capitalei, a luat apararea celor care au restaurat cladirea."Eu nu pot sa fiu de acord cu ce a spus doamna. Ii cunosc pe acesti oameni. Sunt profesionisti exceptionali, de la Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", sunt niste oameni care au mai facut lucrari. Nu se poate spune ca este o batjocura. Lucrarea a fost extraordinar de dificila fiindca este o cladire care trebuie sa asigure confortul secolului in care traim. Toata fila de istorie, cat s-a putut, s-a tinut cu dintii", a declarat aceasta.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a admis miercuri existenta unor deficiente in ceea ce priveste lucrarile realizate, dar a spus ca nu va face receptia cladiri pana nu se vor remedia."Am fost si eu destul de surprinsa de calitatea lucrarii. Am urgentat aceste lucrari. Probabil ca daca nu am fi urgentat noi lucrarile, ne mutam la anul, prin vara, ceea ce nu este normal, pentru ca termenele sunt de mult depasite. Am preferat sa facem acest efort, sa ne mutam fara a fi finalizata receptia - avem aceasta analiza si o vom face si publica in ceea ce priveste calitatea lucrarilor, puteti sa veniti si la noi in birou. Nu sunt finalizate, nu sunt finisate, nici macar mobilier nu este adus. Am vrut sa facem acest efort pentru a nu mai plati din ianuarie chiria in cladirea in care am locuit provizoriu, pentru ca insemna inca o luna de plata, adica aproape inca 300.000 de euro", a spus Firea.Aceasta a declarat ca nu s-a lucrat fara aviz de la Ministerul Culturii, iar daca cineva a facut greseli, va raspunde."Am auzit o declaratie, ca se va face o reclamatie la Ministerul Culturii. In primul rand aici nu s-a lucrat nimic fara aviz de la Ministerul Culturii. Dar este usor sa arunci cu vorbe. Cu siguranta a fost respectat avizul de la Ministerul Culturii, iar daca se va constatata o eroare, asa cum am spus si in sala, cine greseste plateste", a mai spus Firea.Aceasta spune ca in prezent se mai lucreaza la finisaje, lucrarea fiind finalizata in proportie de 98%, iar in ianuarie va fi gata 100%."Unele lucruri nu sunt cum ne-am dorit, dar sper sa se remedieze in final. Eu ma bucur ca s-a reluat activitatea. Stiti bine ca nu se mai lucra fiindca erau plati restante. Sala de Consiliu General este o sala adecvata, dar ati vazut ca inca nu sunt toate dotarile tehnice. Astazi s-a votat prin ridicare de mana. Vom transfera si aparatura electronica pentru votul modern. (...) Acum se fac finisaje, mai avem un 2%. Eu am spus ca nu vreau sa mai platim din ianuarie chirie si ne mutam in stadiul in care se afla. Mobila nu a venit inca, fiindca a fost comandata tot din proiectul initial. In ianuarie, dupa sarbatori, vom termina cu toate aceste lucruri", a explicat Gabriela Firea dupa sedinta de Consiliu General.Intrebata daca a contribuit la amenajarile interioare, aceasta a spus ca nu."Din nefericire nu am putut sa am o contributie la amenajarile interioare, proiectul era deja aprobat de acum 6 ani. Oricum, gustul meu a contat mai putin deoarece aici trebuia sa se tina cont de anumite criterii fiind o cladire de patrimoniu. Trebuie sa isi spuna cuvantul specialistii. Ca o nota personala, eu as fi vrut un birou mai functional, mai mic, mai comod, fara lambriuri, dar nu pot sa intrevin eu in proiect fiindca acesta a fost aprobat si corespunde normelor arhitecturale ale acestei cladiri istorice", a declarat Firea.Primarul general spune ca nu va face modificari in biroul pe care il va ocupa, dar va aduce o icoana si fotografiile copiilor."Voi avea si elemente personale: macar o icoana, fotografiile copiilor. Cand am venit pentru prima data in acest birou, desi il stiam de pe vremea cand eram jurnalist, am fost impresionata deoarece este foarte mare, iti ia mult timp sa ajungi de la usa pana la biroul primarului. Va fi biroul primarului, o masa de sedinte, niste canapele", a mai declarat Firea.Consolidarea sediului Primariei a inceput in 2010, iar lucrarile aveau termen de finalizare 1 august 2013. Proiectul tehnic a fost facut de firma Proescom, iar constructor a fost desemnat Rotary Constructii. In 2012, Primaria Capitalei a reziliat contractul cu proiectantul lucrarilor de consolidare, noul proiectant fiind firma Showdown. Consolidarea a fost finalizata in 2014 si a costat circa 57 milioane lei fara TVA.Fostul primar Sorin Oprescu a explicat la vremea respectiva ca intarzierea a fost cauzata atat de faptul ca Prefectura nu a fost mutata din aceasta cladire inca de la inceputul lucrarii, cat si de testarea amortizorilor sesimici.Imediat dupa ce s-a finalizat consolidarea cladirii, au inceput lucrarile de modernizare si amenajare interioara, care implica si construirea unei parcari subterane. Valoarea totala a contractului de modernizare si reabilitare a vechiului sediu al Primariei Capitalei din Bulevardul Regina Elisabeta este de circa 100 milioane lei cu TVA, din care cele de proiectare sunt de circa 14 milioane lei, si a fost atribuit asocierii SC Rotary Constructii SRL - SC Design Unit SRL - SC Showdown Design SRL. Termenul de finalizare al lucrarii era 25 mai 2016.Pentru a putea consolida sediul vechi, Primaria Capitalei a inchiriat, in 2009, fara licitatie, turnul de 14 etaje din Splaiul independentei, nr. 291-293, in suprafata de 13.536 mp si de atunci plateste anual chirie 2,9 milioane de euro pe an, potrivit contractului de inchiriere aflat pe site-ul Primariei. Edilul spune ca a platit chirie doar 1,2 milioane de euro pe an. laInitial, primarul Sorin Oprescu a declarat ca aceasta chirie se va transforma intr-un leasing financiar, dupa expirarea perioadei de inchiriere, cladirea urmand sa devina proprietatea municipalitatii. Acest lucru nu s-a intamplat.Initial, proprietarul cladirii a fost Iliotomi Grup, dar in 2010 firma a vandut catre Apatel Properties, proprietarul de fata al cladirii. Apatel este un off shore, deci nu se cunoaste cine sunt actionarii.La sfarsitul anului 2012, Sorin Oprescu a vrut sa prelungeasca cu inca trei ani contractul de inchiriere, insa consilierii generali i-au aprobat prelungirea cu doar un an, pentru suma de 2,9 milioane de euro pe an, respectiv 17,84 de euro/luna. La sfarsitul anului 2013, Oprescu a cerut din nou prelungirea contractului, cu inca un an, insa consilierii au aprobat prelungirea doar pana pe 1 februarie 2014.Pe 30 ianuarie 2014, CGMB a aprobat prelungirea cu inca 8 luni contractului de inchiriere pentru cladirea de birouri de pe Splaiul, aceasta prelungire expirand in luna octombrie 2014.Firma care detine turnul unde Primaria Capitalei isi desfasoara activitatea a cerut in instanta evacuarea institutiei in 2014. Potrivit municipalitatii, Apatel Properties, proprietarul cladirii, refuza recunoasterea prelungirii de drept a contractului de inchiriere ulterior datei de 01.02.2014 refuzand si emitere facturilor fiscale pentru contravaloarea chiriei, precum si pentru utilitati. Primaria se judeca si ea cu Apatel pentru recunoasterea contractului de inchiriere si transformarea sumei platite pana acum drept chirie in avans la cumpararea cladirii, potrivit contractului de inchiriere. Acum municipalitatea sta in cladire fara contract de inchiriere, litigiul fiind pe rol.Cladirea din bd. Regina Elisabeta nr. 47 este monument istoric, fiind realizata intre 1906-1911 dupa planurile arhitectului Petre Antonescu. Imobilul are subsol, parter si 4 etaje, suprafata acestuia fiind de 21.992 mp. Daca facem un calcul simplu, pretul pentru consolidarea unui mp de cladire a ajuns la peste 1.100 euro.