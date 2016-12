Gabriela Firea: Dorim sa preluam curatenia pentru zona centrala la Primaria Capitalei

Reamintim ca majoritatea contractelor de salubrizare din Bucuresti cu operatori privati au tot fost prelungite din 2007-2008 prin acte aditionale si vor incheia, iar in viitorul apropiat administratia locala trebuie sa faca noi licitatii, acest lucru permitand administratiei locale asemenea modificari."Am avut inainte de Craciun o intalnire cu primarii de sector asupra unui aspect la care tin foarte mult, curatenia. Daca proiectele de investitii se vad foarte greu fiindca trebuie sa urmeze proceduri si asa este normal, daca toate celalalte au un anumit timp de pregatire, tocmai pentru ca tin foarte mult la curatenie si aceasta s-ar putea vedea imediat, s-ar simti o imbunatatiere, dorim sa preluam curatenia la Primaria Capitalei in special cea din centru. Primariile de sector vor transmite firmelor de salubritate aceasta decizie. Sper ca proiectul sa fie aprobat cat mai curand in Consiliul General, eu voi veni cat mai curand cu acest proiect de hotarare, prin care, fiindca vreau sa-mi asum curatenia din Centrul Capitalei. Timp de 5 luni am sperat ca salubritatea se va imbunatati in Capitala. Daca un pasaj, o pasarele, o parcare, o facem mai greu, fiindca trebuie sa facem studiu de fezabilitate, proiect tehnic, licitatie, curatenia trebuie sa se vada de azi pe maine. Eu sunt un primar femeie, am promis ca in capitala va fi curatenie, macar in zona centrala. Vin turistii si ce vad in Bucuresti?Este o rusine pentru noi", a declarat Gabriela Firea, miercuri, intr-o discutie cu jurnalistii la sediul Primariei Capitalei.Intrebata cum va face aceasta preluare in conditiile in care anumite primarii Primariile de sector au contracte cu operatori privati pentru salubrizarea intregului sector si ar putea cere daune in instanta, Firea a declarat ca le va arata poze cu mizeria din oras."Eu m-am pregatit ca un jurnalist pentru aceasta intrebare si impreuna cu colegiii mei am realizat mai multe imagini si filmari in centrul Bucurestiului si cred ca nu vor avea curaj acele firme de salubritate sa comenteze fiindca nu si-au facut datoria", a explicat Firea.Primul contract de prestari servicii de salubrizare din Bucuresti a fost incheiat in data de 10.01.1997, cand Consiliul General al Municipiului Bucuresti a semnat cu SC RER - RWE ECOLOGIC SERVICE SA Bucuresti - REBU un contract pentru o perioada de 10 ani. Ulterior, durata contractului s-a modificat printr-o hotarare de Consiliu General care prevedea reorganizarea serviciului public de salubrizare prin organizarea de licitatii pentru sectoarele 2, 3 si 6, urmand ca in sectoarele 1, 4 si 5 aceasta activitate sa fie realizata, in continuare, de REBU SA.In sectorul 1 al Capitalei, REBU a facut curatenie pana in august 2007 cand, primaria de sector a facut licitatie pentru desemnarea altui operator. Prima licitatie a fost contestata. In decembrie 2007 s-a organizat o noua licitatie, castigata de compania Romprest, contractul fiind incheiat pe 25 de ani, iar valoarea acestuia este de 450 milioane euro fara TVA.In sectorul 2 al Capitalei, din 1999 pana in prezent activitatea de salubrizare este concesionata firmei Supercom, contractul fiind prelungit prin acte aditionale.In sectorul 3 al Capitalei, din 1999 pana in prezent activitatea de salubrizare este concesionata firmei Rosal, contractul fiind prelungit prin acte aditionale.In sectorul 4, REBU face curatenie din 1997 pana in prezent, contractul initial fiind prelungit prin acte aditionale.In sectorul 5, din 1999 pana in in 2001 activitatea de salubrizare a fost facuta de REBU. In noiembrie 2001, Consiliul local a decis ca salubrizarea si deszapezirea pe raza acestui sector sa fie efectuata de catre Administratia Domeniului Public Sector 5. In 2011, Primaria sector 5 a spus ca nu mai are bani pentru a plati acest serviciu si a cerut ca activitatea sa fie preluata de Primaria Capitalei.13 noiembrie 2012: Primaria Capitalei a atribuit un contract de aproape 10 milioane de euro pentru salubritare si deszapezire in sectorului 5. Desi este un contract mare, a fost atribuit prin negociere directa. Primaria a motivat prin necesitatea incheierii contractului intr-un termen scurt. Contractul a fost acordat companiei Romprest Service.2 iulie 2014: Primaria Capitalei a incredintat companiei Romprest un nou contract de peste 2,4 milioane de euro pentru servicii de salubrizare stradala pe raza sectorului 5.19 decembrie 2014: Nou contract incredintat Romprest pentru sectorul 5. Potrivit documentului, salubrizarea stradala costa lunar peste 760.000 de euro vara, iar pe timp de iarna aproape 2,5 milioane de euro. Din nou s-a motivat printr-o ¬situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute¬, de parca nu s-ar fi stiut ca vine iarna si sectorul 5 nu are contract de deszapezire. Cu toate acestea, Primaria sustine in anuntul de atribuire ca ¬pretul cel mai scazut¬ a fost criteriul de selectie.In sectorul 6, din 1999 pana in prezent activitatea de salubrizare este concesionata firmei URBAN, contractul fiind prelungit prin acte aditionale.Consiliul Concurentei a atras atentia de mai multe ori Primariilor de Sector si Primariei Capitalei ca licitatiile pentru serviciul de salubrizare trebuie refacute si nu este in regula prelungirea prin acte aditionale a contractelor.Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat in aprilie 2015 strategia de salubrizare a Capitalei dupa cateva luni de discutii in contradictoriu. Fara aceasta strategie, potrivit legislatiei in vigoare, Primariile de sector din Bucuresti nu puteau sa faca licitatiile pentru delegarea serviciului. Primaria Capitalei pregateste in prezent documentele necesare organizarii licitatiilor.Fiecare din cele sase sectoare ale Capitalei cheltuie anual circa 100 milioane de lei pentru salubrizare, cu rezultate contestate de locuitori.