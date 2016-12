CFR pune la dispozitia calatorilor un vagon special dedicat transportului de biciclete si schiuri

Vagonul va putea fi comandat de grupuri care vor sa calatoreasca pe diferite rute cu trenul, transportand in acelasi timp si echipamentul sportiv, in baza unei solicitari trimise pe adresa RelPublic.Calatori@cfrcalatori.ro cu cel 5 zile inainte de efectuarea calatoriei.In 2016, CFR Calatori a vandut un numar de aproximativ 16. 0000 de bilete pentru biciclete. Oferta tarifara este flexibila si va fi calculata pe fiecare solicitare in parte.De exemplu, un bilet dus-intors pentru o bicicleta si un pasager dintr-un grup de 20 persoane:Bucuresti - Brasov va costa 60 lei;Bucuresti - Constanta va costa 120 lei.In prezent, parcul activ al CFR Calatori dispune de 14 vagoane destinate transportului de biciclete, care pot transporta 2-8 biciclete / vagon.¬Demersurile noastre raspund solicitarilor comunitatilor de biciclisti de a folosi ca mijloc de transport trenul. In functie de felul in care va fi primit acest proiect pilot si de numarul solicitarilor din perioada urmatoare, luam in calcul extinderea lui¬, a declarat Iosif SZENTES - Director General CFR Calatori, potrivit sursei citate."Pe parcursul anului, managementul CFR Calatori a avut o serie de intalniri cu mai multe grupuri si organizatii de bicilisti, cu scopul de a identifica solutii potrivite pentru transportul bicicletelor cu trenul, dar si pentru stabilirea unui circuit de solutionare a cererilor tot mai numeroase pentru grupurile organizate, formate din cel putin 15 biciclisti", se mai arata in comunicatul emis de companie.