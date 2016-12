FOTOGALERIE Proiecte imobiliare care vor schimba fata Bucurestiului: Majoritatea PSD- ALDE din Consiliul general a aprobat mai multe proiecte controversate, respinse pana acum

Ce proiecte care au starnit controverse de-a lungul timpului au fost aprobate:

Proiecte respinse:

Consilierii generali USR au sesizat la fiecare proiect ce probleme sunt si au cerut consilierilor PSD-ALDE sa nu le aprobe, insa fara niciun rezultat.In plus, alesii locali au aprobat construirea a trei cartiere rezidentiale: unul pe Sos. Progresului, care cuprinde un turn de 18 etaje, unul pe malul lacului Grivita pe strada Fabrica de Caramida, si unul pe strada Meteorologiei, in Baneasa.In ultimii ani, acestea au fost respinse de mai multe ori de alesii locali, inclusiv de actualul consiliu.Majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) pe Str. Maxim Gorki nr. 28-30, sector 1. Proiectul prevede construirea la aceasta adresa a unui bloc cu patru etaje.Proiectul are un aviz dat in 2013 de fostul arhitect sef Gheorghe Patrascu, iar la dezbaterea publica vecinii s-au opus deoarece acestia motiveaza ca in zona sunt doar locuinte, iar proprietarii acestui teren doresc sa construiasca mascat o cladire de birouri. Acestia au amenintat de mai multe ori ca vor da in judecata Primaria Capitalei si Consiliul General daca aproba proiectul. Beneficiar: AstalromElaborator: BIA Dragos MihailSuprafata teren: 657 mpIndicatorii urbanistici aprobati existenti- inaltimea maxima: 13 m plus un etaj retras de 3 metri.- Procent de Ocupare al Terenului : 40%- Coeficient de Utilizare al Terenului: 2,5mp ADC/mp- Functiune: Zona Protejata parcelarea Monnet - locuinteIndicatorii urbanistici propusi- inaltimea maxima: subsol plus demisol plus parter plus 4 etaje;- Procent de Ocupare al Terenului : 40%- Coeficient de Utilizare al Terenului: 2,5mp ADC/mp- Functiune: reprezentanta comerciala, birou pentru profesiuni liberale si consultanta.La aceasta adresa, in 2007, Consiliul General al MUnicipiului Bucuresti a aprobat printr-un Plan Urbanistic Zonal un bloc cu doua subsoluri, parter si 5 etaje (inaltimea de 24 de metri), ce urma sa adaposteasca birouri. In 2009, constructia a fost autorizata de Primaria sectorului 1, apoi reautorizata de doua ori de Primaria Capitalei , in 2012 si 2013. In urma celor trei autorizatii cladirea a ajuns cu 4 subsoluri, , parter si 6 etaje dintre care ultimul tehnic.Acum, desi proiectul a fost respins de mai multe ori in ultimii 2 ani, majoritatea PSD ALDE din Consiliul GEneral al Municipiului Bucuresti a aprobat adaugarea a inca doua etaje, astfel incat imobilul a ajuns sa aiba 4 subsoluri, parter, mezanin si 7 etaje. IMobilul este deja in executie, fiind ridicat, cele doua etaje in plus urmand sa se puna deasupra.Blocul va fi pracrtic dublu ca inaltime fata de un cartier de birouri construit alaturi (cu ionaltimea de patru etaje). In vecinanate se afla si Muzeul Nicolae Minovici, monument istoric, iar vizavi parcul Herastrau, monument istoric.Terenul are o suprafata de 3.386 mp si apartine firmelor Monolit Plaza si BASP Property (omul de afaceri Petre Bajenaru). Elaboratorul avizului este Aviz sprint.Majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat un Plan Urbanistic Zonal care permite demolarea partiala a unei case construite in 1903 si construirea in interior a unui bloc de 5 etaje.Functiuni avizate:- la nivelul parterului + etajul 1: comert, alimentatie publica, cultura, servicii si/sau locuinte- la nivelurile peste etajul 1: servicii si/sau locuinteINDICATORI URBANISTICI AVIZATI:- POTpropus=max. 75%,- CUTpropus=max. 4 mpADC/mpteren,- Hmax.=22,00m pentru RHmax.= S+P+5Er, cu respectarea Codului Civil;- desfiintarea partiala a constructiei existente Sp+P+Mp, rezultand un imobilcu regim de inaltime RHmax.= S+P+5Er;Terenul are o suprafata de 320 mp, iar acum pe teren se afla o casa cu o amprenta la sol de 158 mp, cu subsol, parter si pod.Casa a fost construita in 1903 si de atunci nu a suferit mari modificari, insa nu a fost clasata pe lista monumentelor istorice.Proprietarul casei si al terenului este firma Optim Invest, iar proiectantul planului de urbanism este biroul de arhitectura PZP. Avizul de urbanism a fost dat inn 2015 de fosttul arhitect sef al Capitalei, Gheorghe PAtrascu, iar de atunci proiectul a fost respins de mai multe ori de Consiliul General.Majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat pe Şoseaua Dobroieşti nr. 86, sector 2, pe malul lacului Pantelimon, un ansamblu rezidential cu trei blocuri: doua cu doua subsoluri, parter si 12 etaje si unul cu subsol, parter si 5 etaje. Retragerea fata de malul lacului este de 30 m.Initiator: CrybadProiectant: Western OutdoorIndicatori urbanistici ceruti:POT: 60%CUT; 2,8Inaltime maxima - 40 m.Consiliul General al Municipiului Bucuresti a respins insa miercuri doua proiecte controversate:- Un bloc cu inaltimea maxima de 5 etaje - 26 metri - in Centrul Istoric al Capitalei, pe strada Selari nr. 4;- Planul Urbanistic Zonal - Str. Piata Lahovary 8 prevedea construirea unui bloc de 23 de metri in Piata Lahovary din Bucuresti, in fata unei case vechi, parter si etaj, si la doar trei metri de curtea Casei Oamenilor de Stiinta. Cladirea veche ar fi urmat sa fie consolidata, iar la cladirea noua erau prevazute trei nivele in subteran, demisol, parter si patru etaje. Imobilul ar fi urmat sa adaposteasca locuinte, hotel, birouri, comert si cazinou. Proprietarul este firma Falcon Consulting, iar proiectant este Facultatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu.Ambele proiecte au fost criticate dur de societatea civila, argumentele fiindca sunt prea inalte si masive pentru a fi construite in aceste zone protejate, cu cladiri istorice.Proiectele nu au fost aprobate fiindca le lipsea un singur vot.- un cartier de blocuri cu subsol, parter si patru etaje pe malul Lacului Grivita, pe strada Fabrica de Caramida, pe un teren de 5,6 hectare. Beneficiarul proiectului este AMCOR Estate, iar elaborator ARhiforum -urbanist Barba Octavian Vasile.- un cartier rezidential cu blocuri de 10 etaje pe Strada Progresului, la intersectia cu str. Spatarul Preda (cinci blocuri de zece etaje). Proiectul cuprinde si un bloc de 18 etaje (68,8 m). Initiatorii proiectului sunt Prasa Romania si Prasa Muntenia, iar elaboratorul PUZ-ului este Oro Design Proiect. Terenul are o suprafata de circa 5,7 ha.- strada Meteorologiei nr -17-21: un ansamblu rezidential cu cladiri cu doua subsoluri, parter, patru etaje si al cincilea etaj retras. Initiatorul proiectului este Maristar Com, iar elaboratorul planului de urbanism: Metropolitan International Architects. Terenul are o suprafata de 3.859 mp.