Primaria Capitalei va cumpara 400 de autobuze, 100 de troleibuze si 100 de tramvaie noi in urmatorii 4 ani. Firea: Acesta este doar primul pas pentru fluidizarea traficului. Vom continua cu benzi unice RATB si parcari park&ride

Potrivit cifrelor din piata, un autobuz si un troleibuz costa intre 200.000 si 250.000 de euro, iar un tramvai undeva intre 1,4 si doua milioane de euro, deci investitia s-ar ridica undeva la circa 320 milioane de euro.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca aceasta este o masura pentru fluidizarea traficului din Bucuresti, acesta fiind doar primul pas, urmand sa se faca si benzi unice pentru RATB si parcari park&ride."Cu totii suntem de acord cu faptul ca parcul auto al RATB este imbatranit, depasit ca uzura. (...) Toti cetatenii care folosesc acum transportul public in comun reclama faptul ca nu se mai poate continua cu aceasta situatie, ca avem nevoie de autobuze noi, performante, de troleibuze, de tramvaie. Achizititia pe care o vom face in urmatoarea perioada inseamna un prim pas, nu rezolvarea in totalitate a problemei, dar de undeva trebuie sa incepem. Trebuie sa continuam cu innoirea parcului auto. Mai este nevoie si de investitii la uzina, fiindca si propria uzina RATB poate construi tramvaie, dar nu are capacitatea tehnica sa o faca. (...) Vom continua si cu achizitiile pana vom putea sa afirmam ca ne-am realizat mandatul fata bucuresteni si intr-adevar transportul public este o alternativa viabila pentru bucuresteni, una dintre masurile pentru combaterea traficului sufocant din capitala. Aceasta masura trebuie sa mearga in paralel cu prioritizarea si cu abordarea cu foarte mult profesionalism a problemei benzilor unice, construirea de parcari la intrarea in capitala si langa statiile de metrou, o colaborare eficienta si mult mai buna ca pana acum cu Brigada Rutiera si Politia locala pentru fluidizarea traficului. Sunt masuri care s-au luat in toate capitalele europene si au dat rezultate. Noi nu trebuie sa inventam alte tipuri de solutii fiindca ele exista. Trebuie sa avem grija la transparanetizarea acestor proceduri, la achizitiile care se vor realiza doar electronic, fara interventie umana", a declarat Gabriela Firea.Desi nu au fost multumiti de felul cum Primaria Capitalei a fundamentat decizia de a cumpara autobuze, troleibuze si tramvaie, consilierii PNL au votat proiectul."Consilierii PNL vor vota achizitia de autobuze, troleibuze si tramvaie, nu pentru ca ar fi bine fundamentata, clar explicata prin nota de fundamentare ci pentru ca situatia parcului auto si de tramvaie a RATB este intr-o stare deplorabila, si-a depasit durata normala de viata, costurile de intretinere sunt uriase si, in general, se prezinta intr-o situatie deplorabila. In acest moment parcul auto este insuficient, o parte consistenta a acestuia fiind scoasa din uz. Numarul de 400 de autobuze, 100 de troilebuze si 100 de tramvaie, propus astazi spre votarea Consiliului General in vederea achizitionarii, nu este insotit de vreo estimare bugetara si de nici de o fundamentare care sa faca referire la volumul si fluxul de calatori, trasee si frecventa autobuzelor, indicatori de performanta, o descriere a parametrilor actuali in care este livrat serviciul de transport in comun populatiei si o descriere a efectelor pozitive anticipate in urma imbogatirii parcului auto al RATB", se arata intr-un raport facut de consilierii PNL.In plus, acestia au declarat ca primaria ar trebuie sa se orienteze si catre alte mijloace de transport mai putin poluante.Gabriela Firea a declarat initial ca va cumpara 250 de autobuze second-hand, apoi a declarat ca va cumpara 300 de autobuze noi, apoi 500 de autobuze noi.