Petrecerile, cluburile si jocurile de noroc fac litoralul romanesc tot mai atractiv pentru turisti. Conteaza si instabilitatea politica din Turcia, dar si greutatea cu care se gaseste cazare in Grecia

„Ai putea spune ca zona Mamaia are cele mai bune cluburi de noapte din Europa de Est, astfel incat, de exemplu, avem acorduri cu agentiile de turism din Marea Britanie pentru a petrece ziua burlacilor“, a declarat presedinta FAPT, Corina Martin.





Cei 250 de kilometri ai Litoralului romanesc sunt vizitati în special de nemti, israelieni, italieni si britanici; multi dintre ei fiind atrasi de viata de noapte si cazinouri.Muzica electronica, petrecerile și jocurile de noroc sunt principalele, lucruri care ii atrag pe turistii straini in Romania. Mamaia si Vama Veche sunt cele mai populare statiuni.In Mamaia o camera de hotel poate costa intre 50 si 200 de euro pe noapte, in timp ce Vama Veche este mai ieftina, cu preturi intre 30 si 100 de euro, insa preturile au crescut mult in Vama in ultimii ani, aparand si locuri de cazare de lux.„In Romania, atat turismul intern cat și cel extern sunt in crestere, nu atat de repede cum s-ar dori, dar este in creștere, cu toate ca porneste de la o baza foarte mica“, a subliniat pentru Hotnews.ro, Javier García del Valle, CEO-ul al agenției de turism Happy Tour, una dintre cele mai mari din Romania, cu o cifra de afaceri de 50 de milioane de euro în 2016.García del Valle explica faptul ca exista mai multi factori care-i determina pe romani sa aleaga litoralul local: “Imaginea Turciei inca nu este cea mai buna, chiar daca s-a observat o usoara imbunatatire si chiar daca sunt atractive pachetele all-inclusive. In Grecia este dificil sa gasesti cazare fiindca a crescut mult turismul, Spania este foarte departe, iar pretul mediu al acestor destinatii este ridicat".“Romania are nevoie de imbunatateasca serviciile oferite clientilor, dar mai presus de toate ar trebui sa caute o solutie alternativa care ar putea prelungi sezonul de vara, cel puțin din aprilie pana in octombrie”, conchide CEO-ul Happy Tour Group.In ciuda cifrelor bune de creștere, turismul contribuie doar 1,3% din PIB in Romania.Anul trecut, Romania a fost vizitata de 10,9 milioane de turisti, cu 10,4% mai mult decat in anul precedent, potrivit datelor oficiale.