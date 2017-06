Cosmarul unor cetateani ignorati de autoritati. Scrisoare deschisa catre dl. Nitescu Marius Lili, primar Floresti-Stoenesti

un teren de fotbal suspendat – aflandu-se la inaltimea etajului 1 al unui imobil - de unde strabat strigate si injurii in timpul meciurilor de fotbal, iar luminile de la teren proiecteaza pe casa noastra.

o piscina exterioara - de unde bubuie muzica pe timpul verii

un restaurant cu mai multe sali (fiind organizate si doua nunti in acelasi timp) de unde manele si larma răsună cu putere în timpul nopții, prin instrumentele de percuție și vibrație utilizate si ne fac imposibilă odihna pe timpul nopții, pe timpul evenimentelor ce au loc in fiecare vineri, sambata si duminica, dar au fost si evenimente in timpul saptamanii

cum nu dormim in nici un week-end din cauza manelelor care se aud in casa, desi avem toate usile si ferestrele inchise (va imaginati noptile caniculare de vara, cum este sa nu poti sta cu nici o fereastra deschisa?)

cum trebuie sa plecam de acasa daca vrem sa ne odihnim

cum vara ne bubuie muzica de la piscina,

cum nu ne putem relaxa sau petrece timp in curte cand sunt meciuri de fotbal si ca sunt meciuri si noaptea.

cum sunt pozitionate reflectoarele de pe terenul de fotbal

22-23 aprilie a.c. – muzica a inceput in jurul orei 20 si s-a incheiat in jurul orei 5 am

6-7 mai a.c. – muzica a inceput in jurul orei 20 si s-a incheiat la ora 4 am

7 mai a.c – muzica a inceput la ora 18 si s-a incheiat in jurul orei 24

13-14 mai a.c- doua nunti si-au inceput galagia in jurul orei 19 si s-au terminat la ora 5 am

14-15 mai a.c- muzica a inceput in jurul orei 17 si s-a terminat dimineata

27-28 mai muzica a inceput in jurul orei 20 si s-a oprit la ora 6 am

8-9 iunie a avut loc un eveniment pana dimineata de unde s-au auzit larma, tipete si strigate

10-11 iunie – doua evenimente- muzica a inceput de la ora 20 si s-a oprit la ora 6 am

11 iunie – fotbal panala ora 23 – strigate si injuraturi

Ca sa putem dormi, in week-end plecam de acasa!

Locuind cu chirie, acum doi ani am hotarat ca este momentul sa ne gasim un loc unde sa ne bucuram de familie si de fetita noastra care la acea vreme avea 2 ani. Dupa multe cautari l-am intalnit intamplator, in decembrie 2014, pe dl Alexandru Ene (fostul proprietar) care ne-a prezentat casa si vecinii si cat de minunat este totul acolo, punand accent pe linistea si pe vecinii tare cumsecade. Fiind iarna, la Club Cool 2009 SRL nu erau activitati, asa ca partea cu minciuna despre liniste a functionat. Nu m-am gandit ca cineva poate minti in asa hal. Nu am crezut nici o secunda ca va trebui sa ma lupt pentru a trai civilizat si normal.Ne-am mutat in casa noua, fericiti cu vom avea un loc linistit intr-un mediu sanatos, unde sa ne crestem fetita, cum ar trebui sa fie la tara. In data de 1 mai 2015, intr-o vineri, am ajuns cu ultimele lucruri la casa noua si am fost intampinati de realitatea locului: petrecere mare la Club Cool 2009, manelele urlau cat de tare se putea, strada plina, accesul in curte blocat. Am asteptat cu fetita in brate, la miezul noptii, sa putem intra in curte.Au urmat doi ani de cosmar, cosmar care nu s-a terminat.Asa cum stiti, la doua loturi distanta de casa noastra se afla societatea comerciala SC Club Cool 2009 SRL, in incinta careia functioneaza:Pe lângă poluarea fonică imposibil de suportat, suntem afectați și de zecile de mașini ce se înghesuie pe stradă, inclusiv pe spațiul din fața porții, blocându-ne accesul în/din curte si ingradindu-ne dreptul la libera circulatie. V-ati gandit daca ar fi nevoie de interventia unei autospeciale: pompieri, salvare, etc? Nu ar avea pe unde sa vina.De asemenea, uneori sunt folosite si artificii in miez de noapte, artificii aruncate din strada. Dupa o noapte in care au fost trase artificii in strada la ora 3 am, fetita noastra s-a speriat in asa masura incat a refuzat mai mult de o luna sa se mai culce in camera ei si ma intreba in fiecare seara daca si azi va fi galagie.Am crezut ca prin simple sesizari, institutiile competente vor lua masurile ce se impun intr-o asemenea situatie. Asa ar trebui sa se intample intr-o tara civilizata, desi intr-o tara civilizata nu exista o asemenea situatie.V-am trimis o sesizare in septembrie 2016 in care va mentionam aspectele mai sus amintite, referitoare la disconfortul creat de activitatile prea zgomotoase de la Club Cool 2009, si va solicitam pe langa informatii privind autorizatia de functionare, avizul de la mediu, acordul vecinilor, autorizatia privind ingradirea terenului de fotbal, etc, aspecte ce tineau de legalitatea functionarii societatii impreuna cu rugamintea de lua masurile ce se impun in cazul unui restaurant/teren de fotbal/piscina care functioneaza intre imobile cu destinatia locuinta. Nu am primit nici un raspuns la aceasta sesizare.Am aflat de la alte institutii ale statului ca societatea SC Club Cool 2009 SRL:1. A construit terenul de fotbal intr-o luna si jumatate, piscina intr-o saptamana iar restaurantul a fost construit cu autorizatie de construire de locuinta si apoi schimbat la o saptamana in discoteca/club. Asta se intampla in 2005. In 2009 se infiinteaza societatea Club Cool 2009, conform Registrului Comertului.2. Si-a schimbat destinatia in restaurant in noiembrie 20153. Adresa unde functiona nu corespundea cu datele de la registrul Comertului4. Nu a detinut aviz de la Mediu pentru restaurant pana in decembrie 20155. Nu a detinut notificare catre Apele Romane pana in noiembrie 20166. Nu a detinut autorizatie de functionare emisa de primarie pana in februarie 2017Sa fie o coincidenta faptul ca sesizam la institutiilor de stat abilitate cate un aspect dintre cele mai sus mentionate, iar pana cand aceastea imi raspundeau, SC Club Cool 2009 obtinea avizul/autorizatia lipsa?In decembrie 2016, pe data de 19, dupa ce ati fost informat de catre Directia de Ordine Publica, ca exista o sesizare a mea prin care mentionam faptul ca nu ati raspuns solicitarii din septembrie 2016, si ca urmatorul meu pas va fi plangerea penala, ne-ati chemat la primarie sa stam de vorba. Ne-am prezentat si am discutat si v-am expus din nou ce suntem obligati sa suportam:In vederea renuntarii la inaintatea plangerii penale, m-ati asigurat ca ne veti sprijini in demersul nostru de a ne exercita dreptul la o viata normala, sprijin pe care nu l-am primit, astfel ca situatia noastra este neschimbata. Era un fel de schimb pe care-l consideram corect: eu nu mai inaintez plangere penala impotriva dvs pentru abuz in serviciu, iar dvs rezolvati o problema care practic nu este doar a familiei mele, ci a multor vecini.Tin minte perfect cum v-ati uitat la fetita noastra, in varsta atunci de 3 ani si jumatate, si ati intrebat-o: “te deranjeaza galagia de la restaurant?” si fetita a raspuns DA.Au urmat apoi zile in care ne-ati tot sunat si ne-ati informat ca nu reusiti sa faceti nimic … Societatea nu avea autorizatie de functionare si isi continua nestingherita activitatea cu petreceri pana dimineata si stiati acest lucru. Fara autorizatie eliberata de la primarie, unei societati comerciale i se interzice functionarea. Asa spune legea.Cu toate acestea, in ianuarie 2016 m-ati informat (va pot pune la dispozitie inregistrarile pentru care imi rezerv dreptul de a le face publice) ca, desi S.C Club Cool 2009 nu are autorizatie de functionare, nu puteti sa ii suspendati activitatea. In aceste conditii i-ati emis pe perioada sarbatorilor de iarna din anul 2016 un aviz provizoriu de functionare, in baza unei hotarari de consiliu care fusese de fapt abrogata in 2014, in acelasi an cand a fost emisa. Nu am inteles cum ati putut emite un “aviz provizoriu” in baza unei HCL abrogata, si nici de ce ati refuzat sa le suspendati activitatea, dar as vrea sa sa-mi spuneti, dl. primar Nitescu Marius Lili, de ce eu, fetita mea si sotul meu suntem conditionati sa nu ne putem odihni la fiecare sfarsit de saptamana si sa nu putem sa ne folosim gradina ca spatiu de recreere?Se intampla mereu, vineri, sambata, duminica, apoi mai sunt meciuri, apoi vine si piscina si iar vineri si iar sambata si tot asa … over and over again. De doi ani.Exemple am destule, doar cateva mai jos:In data de 15 mai v-am trimis o petitie prin care va solicitam informatii despre programul de functionare. Asa cum am fost informata din raspunsul la plangerea penala impotriva dvs, programul pe care l-ati emis in februarie 2017, odata cu autorizatia de functionare, era 8-22. Un politist, care de altfel m-a si amenintat ca ma amendeaza daca mai sesizez despre Club Cool 2009, aproape a jurat in data de 13 mai ca a vazut el programul pana la ora 6, motiv pentru care am trimis acea petitie.Mi-ati raspuns de data asta la petitie si voi insera aici raspunsul :Dl. primar, va rog ca dvs impreuna cu membrii comisiei care ati votat asa ceva, sa va uitati in ochii fetitei mele si sa-i spuneti “copile, nu ne pasa de tine, te obligam sa suporti de VINERI pana LUNI dimineata muzica urland si harmalaia de la restaurant, si de LUNI pana DUMINICA bubuiala si tipetele de la piscina!”Deci este ok sa nu dormim nici duminica desi luni mergem la munca, cam atunci cand se termina petrecerea la Club Cool 2009 SRL. Tot week-endul cu muzica de la restaurant si in timpul saptamanii cu muzica de la piscina. Noi cand dormim, cand ne odihnim?Eu nu-i pot spune fetitei mele asta pentru ca nu merita asa ceva. Copilul meu, la fel ca si ai dvs, are dreptul la o viata normala, drept pe care dvs si consiliul care a votat programul de mai sus, i l-ati luat. Ni l-ati luat si noua si celor care locuim pe langa Club Cool 2009. “Aveti ghinion ca locuiti aici” mi-a spus odata un politist venit la o sesizare cand se juca fotbal la 12 noaptea.Norocul dvs ca terenul de fotbal nu este inclus in societate, asa ca acolo nu mai trebuie sa mai dati vreun program. Oricum programul si-l face Club Cool 2009, cum doreste. Primaria, comisia si politia locala sunteti doar instrumentele societatii Club Cool 2009 SRL de a obtine tot ceea ce doresc.Desigur ca nu a fost oprit Club Cool 2009 in nici un fel pana acum sa-si desfasoare petrecerile pana dimineata, ori piscina sa functioneze cand doresc ei (spre exemplu joi, 8 iunie pana dimineata s-au auzit strigate si tipete de la piscina ), nici cand nu aveau aviz, pana in februarie 2017, nici cu programul pana la 22. Mai mult de atat indiferent de ora nu trebuie sa fim obligati sa le auzim muzica. Nici noi nu va obligam pe dvs, comisia sau familia proprietarilor Club Cool 2009 sa ascultati muzica care ne place noua, sa auziti injuraturi sau sa va aprindem reflectoare in ochi. De ce ne faceti dvs aceste lucruri?Am facut zeci de sesizari la politia locala- Bolintin Vale, inclusiv cea de la primarie, iar dvs imi spuneti ca ati acordat program de functionare pana la ora 6 pentru ca nu exista reclamatii de la vecinii limitrofi! Ar trebui sa stiti ca vecinii limitrofi ai societatii in discutie nu locuiesc acolo, sunt decedati, iar urmasii vin ocazional. Ar trebui sa mai stiti ca sunt vecini care lucreaza la Club Cool 2009, ca altora li se dau farfurii cu mancare, ca altii sunt prieteni si ca mai sunt unii care ar vrea sa fie liniste, dar se tem sa faca reclamatii. Si se tem pe buna dreptate, daca e sa amintesc despre amenintarea noastra cu bataia de la unul dintre proprietari, de scrisul cuvintelor obscene de pe gardul proprietatii noastre, de cauciucurile intepate, si nu in ultimul rand de accesarea ilegala a datelor cu caracter personal ale mele si ale sotului de catre angajati ai judecatoriei Bolintin Vale si inmanarea fiselor dlui Dinu Fanel, administratorul societatii, care a plecat cu ele din Judecatorie si le-a distribuit mai departe, cel putin avocatului lui. Desigur cunoasteti toate aceste aspecte, si dvs si comisia mai sus mentionata. Cunoasteti si despre sanctiunile aplicate pentru tulburarea linistii? Cum ati aprobat un astfel de program?Cum este totusi posibil sa dati aprobare pe un program pana dimineata, pentru un restaurant care este situat intre imobile cu destinatia locuinte? Mai mult decat atat, intre casa familiei mele si restaurant nu exista nici o alta constructie, astfel ca zgomotul patrunde in imobil si ne obliga sa nu ne putem odihni pana la terminarea petrecerilor, de obicei in jurul orelor 5-6 am. Acest fapt se intampla la fiecare sfarsit de saptamana, noi traind acest stres si abuz asupra dreptului la o viata normala din luna mai 2015. Desigur ca daca nu s-ar auzi nimic de la Club Cool 2009 in timpul petrecerilor, al meciurilor, a activitatii la piscina, nu m-ar interesa programul, avizele, autorizatiile … dar se aude si nu putin, si nici rar, si atunci fara sa vreau sunt prinsa intre dorinta de a trai linistit si lupta pentru aceasta liniste.Dvs, prin functia pe care o detineti, sunteti raspunzator de respectarea dreptului la o viata normala a cetatenilor acestei comune, de respectarea linistii si a convietuirii civilizate, asa cum sunteti responsabil si de sanctionarea comportamentului nepotrivit care afecteaza o comunitate intreaga (ma refer aici la muzica la intensitate mare atat pe timpul zilei cat si pe timpul noptii), iar prin profesia de profesor ar trebui sa intelegeti necesitatea unui mediu sanatos pentru un copil, asa cum este si fetita noastra, si caracterul vital al dreptului la odihna.Imi este greu sa inteleg de ce ati sustinut ilegalitatea acestei societati, si continuati sa alegeti sa fiti de partea celor care incalca in mod flagrant dreptul la o viata normala al celorlalti. Regret faptul ca am ajuns sa va dau in judecata pe dvs, este o reactie la bataia de joc care mi se arata de catre politia locala, primarie si Club Cool 2009. Nu am venit in Palanca sa fac sesizari, nici sa stau noptile la poarta cu politia din cauza galagiei de la Club Cool, nici sa va fac plangeri penale sau actionari in judecata. Am venit sa am o viata linistita, sa ne putem bucura de linistea vietii de la tara. Doresc sa am timp sa petrec cu fetita mea si nu scriind sesizari, dand declaratii la politie sau stand prin sali de judecata.Dvs si ceilalti membrii ai consiliului local refuzati sa ne dati dreptul la o viata normala. Prin protectia pe care o oferiti societatii Club Cool 2009, ne obligati sa nu ne putem odihni in nici o zi din weekend, nemaipunand la socoteala activitatea de la piscina si fotbal. Avem slujbe pe care trebuie sa le sustinem, avem un copil pe care trebuie sa-l crestem frumos, intr-un mediu sanatos si armonios, avem o viata persoanala pe care ar trebui sa ne-o putem petrece dupa bunul plac. Toate aceste aspecte sunt calcate in picioare, valorile noastre morale sunt strivite, sanatatea ne este afectata de lipsa somnului, a odihnei, a linistii. Vinovati: Club Cool 2009 SRL, dvs, domnule primar Nitescu Marius Lili, consiliul de administratie/comisia, politia locala – Bolintin Vale, Giurgiu.Refuzati sa intelegeti gravitatea situatiei, refuzati sa va puneti in locul nostru si sa va imaginati cu sotie si copii, cum asteptati dimineata sa se termine muzica sa va puteti culca, cum in urmatoarea zi nu mai esti in stare de nimic dupa o noapte in care nu te-ai odihnit, dar vine o alta seara cu alta petrecere, cum inchizi toate geamurile chiar daca te sufoci de caldura, cum renunti la a petrece timp in gradina pentru ca bubuie muzica de la piscina sau se injura la fotbal … cum te gandesti la siguranta familiei daca au scris pe gard, au intepat rotile si ti-au sustras datele personale, ce mai urmeaza? As vrea sa traiti aceste lucruri doua luni, nu doi ani, si probabil veti intelege ca viata e mai presus de orice afacere, ca respectul pentru cel de langa tine (vecin, coleg, orice ar fi) are intaietate in fata castigurilor financiare, ca un copil este cea mai mare minune de care trebuie sa avem grija cu totii si ca mai mult decat orice ar trebui sa primeze dreptul la o viata normala. Iar ce traim noi, eu si familia mea, nu este o viata normala. Din cauza dvs.Sunteti membru PSD, partid care indeamna romanii sa Indrazneasca sa creada in Romania. Pot indrazni si eu sa cred ca nu-mi veti refuza mie si familiei mele dreptul la o viata normala?Va cer si va rog in mod public ca pentru societatea Club Cool 2009 din satul Palanca, comuna Floresti Stoenesti, Giurgiu sa actionati moral si legal luand urmatoarele masuri:1. Sa reveniti asupra programului de pana la ora 222. Sa-i obligati sa-si antifoneze restaurantul si spatiul de la piscina, altfel sa le suspendati activitatea pana la realizarea acestui lucru- (indiferent de ora de functionare nu avem de ce sa auzim muzica de la restaurant sau galagia de la piscina)3. Dupa ce isi vor antifona interiorul si exteriorul se poate discuta de program prelungit daca nu mai tulbura linistea publica4. Sa nu se mai joace fotbal dupa ora 225. Sa-si pozitioneze reflectoarele de pe terenul de fotbal DOAR spre teren6. Sa-si pozitioneze reflectorul din fata portii, cel care pare conectat la iluminatul public, DOAR spre poarta lor (este permisa legarea la iluminatul public al reflectoarelor pentru persoane fizice/societati?)7. Sa nu ne mai blocheze accesul in/din curte (nu construiesti un restaurant cu 200 de locuri si ai 20 de locuri de parcare)8. Sa va asigurati ca toate cele de mai sus se vor si respectaIn asteptatea unui raspuns si rezolvari,Veronica Răuță