Nicola Sturgeon ii cere oficial Theresei May sa i se permita organizarea referendumului pentru independenta Scotiei

First Minister @NicolaSturgeon in Bute House, Edinburgh, working on final draft of Section 30 letter to Prime Minister Theresa May pic.twitter.com/Blj7jlDpDT — Scottish Government (@scotgov) March 30, 2017

Rezultatul referendumului pentru Brexit pune sub semnul intrebarii viitorul Regatului, in conditiile in care Anglia si Tara Galilor au votat preponderent pentru parasirea UE, iar Scotia si Irlanda de Nord pentru ramanerea in blocul comunitar. Parlamentul regional al Scotiei a autorizat-o marti pe Sturgeon sa ceara Londrei organizarea unui nou referendum de independenta, cu o zi inainte de declansarea oficiala a Brexitului.Dupa ce a primit mandatul parlamentului scotian, Sturgeon i-a scris lui May o scrisoare prin care cere formal sa se inceapa discutiile pentru organizarea referendumului, optiune respinsa de guvernul de la Londra cu fiecare ocazie.