RELUARE VIDEO. Dezbatere in Parlamentul European Democratiei si Justitie in Romania

"Va rog, nu faceti pasi in sens opus"

"Ca orice tara europeana, Romania merita politicieni si guverne care spijina lupta impotriva coruptiei. Societatea roamna merita sa fie libera de coruptie." "In Romania s-a facut progrese extraordinare. De ce pe ultimii metri ai acestui maratn sa o ia in directia opusa?"

"Daca se adopta legislatia, aceasta poate sa influenteze si modul cum fondurile europene sunt investite in Romania"

"Transmit un mesaj politic Guvernului Roman: Nu intoarceti spatele acestei evolutii! Toti romanii merita sa traiasca intr-o tara fara coruptie".

"M-ati dezamagit. Daca dumneavoastra corelati ceea ce se intampla in Romania cu acordarea fondurilor europene, cred ca MCV a fost un mecanism de discreditare a Romaniei.

"Hai sa lasam guvernul sa-si faca treaba, justitia sa functioneze"

"Acum doua nopti guvernul socialist din Romania a modificat prin OUG Codul Penal si codul de procedura penala."

"Modificarile aduse codurilor au fost publicate in jurul orei 1 noaptea in Monitorul Oficial."

"Stiti care sunt titlurile din presa romaneasca? Acest Guvern este numit <<guvern de hoti>>, <<guvern de banditi>>, pentru ca au actionat noaptea, fara sa anunte pe nimeni, fara sa fie pe ordinea de zi si au modificat Codul Penal si de Procedura Penala ca sa se scapa pe ei, ca sa scape in primul rand presedintele PSD, domnul Dragnea, care mai are o condamnare de 2 ani pentru o frauda electorala si care mai are inca una acuma, dar care a scapat de dosar, pentru ca prin aceste ordonante, presedintele PSD nu mai poate fi judecat in acest dosar pentru ca si-a abrogat aceasta infractiune.

"Singurul lucru pe care Parlamentul poate sa il faca, si trebuie sa il faca, si Comisia, este sa ceara ca pana pe 9 februarie, cand intra in vigoara modificarile Ordonantei sa ceara acestui Guvern sa revoce aceasta Ordonanta tot prin Ordonanta Codul Penal"

"De fapt astazi la Bucuresti asistam sub un pretext, care tine de administrarea justitiei la o incercare de rasturnare a unei puteri politice alese."

"Acesta Ordonanta este realizata in acord cu prevederile Constitutiei Romaniei care obliga atunci cand Curtea Constitutionala declara neconstitutionale texte de lege acestea in 45 de zile sa fie puse in acord cu legea respectiva"

"Statul roman este motivat sa lupte impotriva coruptiei si a dovedit-o, dar batalia cu coruptia nu inseamna in niciun caz justitie selectiva, justitie abuziva"

"Salut faptul ca vom avea o investigare foarte clara a ceea ce se intampla in Romania si nu o manipulare emotionala"

"Ca discutia sa fie completa trebuia sa aveti aici si un infractor din Romania, acela sunt eu"

"Am fost anchetat in timp ce eram senator si Ministru al Culturii. Am fost anchetat timp de doi ani la fiecare vizita la procuratura generala era anuntata presa. Era firesc sa fie anuntata presa. Se incerca distrugerea mea publica."

"Dupa doi ani, procurorul care ma anchea m -a trimis in judecata, cerand doi ani si jumatate de inchisoare pentru mine, cu executare. Am fost achitat, bineinteles, dupa alti doi ani de zile"

Parlamentul european a gazduit, joi dimineata, o dezbatere privind situatia justitiei si democratiei din Romania. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, socialistul olandez Frans Timmermans le-a liderilor politici de la Bucuresti sa nu faca pasi in sens opus in lupta anticoruptie si a remarcat "progresele extraordinare" in lupta anticoruptie. Dintre europarlamentarii romani au avut interventii Monica Macovei, Mircea Pascu, Norica Nicolai, Maria Grapini, Mircea Diaconu, Cristian Busoi, Cistian Preda.Vezi in reluare, inregistrarea video a dezbateriiMaria Grapini, europarlamentar, grupul socialistilor:Monica Macovei, europarlamentar grupul conservatorilorNorica Nicolai, europarlamentar ALDEMircea Diaconu, europarlamentar ALDE