Primarul din Resita a intrat in greva din cauza ordonantei "Dragnea"

"Avand in vedere evenimentele care s-au petrecut marti seara, eu, personal, in calitate de primar al Resitei, am luat in considerare ideea de a intra intr-o greva. Mi-am consultat si colegii de breasla, primarii de la Moldova Noua, Baile Herculane, Caransebes, Ezeris si urmeaza ca pe parcursul zilei sa ne intalnim si sa decidem daca vom face acest lucru ca un front comun.Fac acest gest pentru miile de tineri judecatori, procurori, oameni care lucreaza in politie, in sistemul de justitie, in DNA, a caror munca a fost calcata in picioare. Cred ca oricine isi da seama ca nu e usor sa faci dosare unor oameni puternici, unor oameni potenti financiar ori aflati pe pozitii politice foarte puternice, deoarece, acest lucru presupune curaj. Dupa metri cubi de dosare si ani de procese, sa vina cineva si sa stearga cu buretele aceasta munca, mi se pare cel putin de prost gust', a afirmat primarul municipiului Resita.El a sustinut ca daca cei care lucreaza in domeniul justitiei nu sunt sustinuti, exista posibilitatea ca acestia sa paraseasca 'campul de lupta', ceea ce inseamna o intoarcere a Romaniei la sistemul totalitarist, in care 'unii vor dicta celorlalti ce anume trebuie sa faca'.'Am intrat in greva pe sistemul de administratie publica si imi cer scuze resitenilor care vor intampina probleme in ceea ce priveste preluarea sau prelucrarea unor acte legate de Primaria Resita. Eu sper, totusi, ca semnalele pe care le dam sa fie percepute in mod corect de oameni', a mai spus Ioan Popa.Primarul Resitei a subliniat ca va ramane in greva pe timp nelimitat si nu a exclus varianta demisiei sale din functie, la un moment dat, generand in acest fel alegeri locale.